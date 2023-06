Cosa prevede l'accordo tra Prigozhin e Putin e cosa succede ora in Russia

Il negoziato si è sbloccato dopo ore di trattative febbrili. Yevgeny Prigozhin andrà in Bielorussia e l'accusa di incitamento all'insurrezione armata contro di lui verrà fatta cadere. È quanto prevedono i termini dell'accordo raggiunto tra il capo della compagnia paramilitare Wagner e i vertici del Cremlino, a cui si è giunti con la mediazione del dittatore bielorusso Alexander Lukashenko. Prigozhin dunque non sarà processato, come annunciato dal portavoce del Cremlino Dmitri Peskov. Lo stesso vale per i combattenti della Wagner che hanno partecipato alla rivolta. Dato il loro "servizio al fronte" non saranno perseguiti. I combattenti di Wagner che non sono stati coinvolti nell'ammutinamento potranno firmare contratti con il ministero della Difesa russo. Le loro "azioni eroiche sul fronte" saranno "sempre rispettate" ha detto Peskov.

Cosa succede ora in Russia e cosa cambia nella guerra in Ucraina

In che modo la rivolta (subito rientrata) della Wagner influirà sul conflitto tra Russia e Ucraina e sul potere dello stesso Putin è ancora tutto da vedere. Molti esperti oggi sostengono che il vero sconfitto di questa partita sia proprio il presidente russo, costretto a ricorrere alla mediazione di Lukashenko per sedare una rivolta che stava arrivando alle porte di Mosca. E che l'esercito russo, impegnato sul fronte ucraino, avrebbe probabilmente fatto fatica a respingere.

Secondo quanto riferiscono diversi media internazionali - e le stesse autorità di Kiev - sabato pomeriggio Putin avrebbe perfino preso un aereo per fuggire da Mosca. Il volo sarebbe decollato alle 14.16 locali (13.16 italiane) in direzione nord-ovest, una notizia che il Cremlino si è affrettato subito a smentire. Al di là della vera o presunta fuga di Putin è però indubbio che i termini dell'accordo siglato con Prigozhin smentiscano la promessa fatta poco prima dallo stesso leader russo ("i responsabili pagheranno"). I miliziani della Wagner non saranno toccati. E neppure l'uomo che ha dato il via alla rivolta e che da mesi critica apertamente i vertici dell'esercito russo, ritenuti "colpevoli" di non rifornire le sue truppe di mezzi sufficienti.

Il New York Times scrive che "la situazione di stallo armato sulla strada per Mosca, per quanto breve, ha rappresentato la più drammatica lotta per il potere in Russia" dal fallito colpo di stato del 1991 per deporre Mikhail Gorbaciov e dalla "resa dei conti del 1993 tra Boris Eltsin e il parlamento". A differenza di allora però questa volta "Washington non aveva un favorito nella lotta" perché "Prigozhin non è un amico degli Stati Uniti più del signor Putin".

Secondo Evelyn N. Farkas, direttore esecutivo del McCain Institute for International Leadership ed ex funzionario del Pentagono, "per gli Stati Uniti, è vantaggioso che i russi si siano distratti" anche perché il tentato golpe "indebolirà il loro sforzo militare in Ucraina (…)". Diversi osservatori sostengono comunque che la ribellione di Prigozhin abbia messo in luce la debolezza di Putin anche sul fronte interno. Secondo l'Atlantic Council, un think tank americano con sede a Washington, "se Prigozhin non pagherà un caro prezzo" (come sembra), il regime di Putin potrebbe essere messo "in serio pericolo". In Russia, si legge nell'analisi, il sistema di potere "non si basa sulle istituzioni ma su reti clientelari informali" e il capo del Cremlino è l'arbitro supremo di questi rapporti. "Quando Putin è forte, questo approccio funziona, fino a un certo punto. Ma quando Putin è indebolito" il sistema può andare in tilt.

Con la ritirata di Prigozhin, spiegano ancora dal think tank, a Mosca non ci sarà il caos totale che Kiev "sperava di sfruttare per ottenere vantaggi sul campo di battaglia". Tuttavia, anche dopo l'accordo raggiunto tra Putin e il capo della Wagner, il fatto che "una parte significativa" dell'esercito di Mosca "non sia apparentemente fedele alla Russia" (l'avanzata della Wagner non ha trovato grandi resistenze) avrà "un impatto reale" nel conflitto in corso con l'Ucraina. In particolare, si legge, "le forze dell'esercito russo" potrebbero chiedersi "quanto possono fidarsi di coloro" con cui combattono fianco a fianco. Per questo motivo "il regime di Putin potrebbe essere sopravvissuto alla sfida di Prigozhin", ma "il sistema russo è più fragile che mai".

