I repubblicani già parlano di brogli, Trump: "Stavolta non lo permetteremo"

I conteggi non sono ancora iniziati e, come era stato previsto, sulle elezioni americane si è già allungata l'ombra del movimento "stop the steal", i 'negazionisti' repubblicano che accusano le elezioni di essere truccate, proprio come fecero due anni fa quando affermarono, e continuano ad affermare, che è stato Donald Trump a vincere e non Joe Biden. Accuse e affermazioni che non sono state mai supportate da prove.

Diversi conservatori, tra cui lo stesso Trump, hanno denunciato brogli puntando il dito contro incidenti tecnici localizzati ai seggi elettorali, in particolare in Arizona, per le elezioni di midterm, con l'ex presidente degli Stati Uniti che si è spinto a invitare i suoi sostenitori a "protestare". "Il voto per delega a Detroit è tutto sbagliato. Le persone si presentano a votare e si sentono dire: 'Mi dispiace, avete già votato'", ha dichiarato Donald Trump sul suo social network Truth. "Questo sta accadendo in gran numero, e altrove. Contestare, contestare, contestare!", ha scritto il miliardario americano, che non ha mai formalmente riconosciuto la sua sconfitta alle elezioni presidenziali del 2020.

L'organizzazione indipendente Vote.org ha confermato in un comunicato l'esistenza di "problemi tecnici con le macchine di voto in alcuni Stati". "Questo può accadere e gli addetti ai seggi e i funzionari statali stanno lavorando per risolvere questi problemi e garantire che gli elettori abbiano altre opzioni per esprimere il loro voto oggi", ha garantito l'organizzazione per l'accesso al voto. In Arizona, il voto è stato interrotto da problemi tecnici con alcune macchine nella contea di Maricopa, la più popolosa dello Stato, che comprende Phoenix, la capitale dello Stato del Grand Canyon, e la sua area circostante. In questa contea, "circa il 20%" dei 223 seggi elettorali sta riscontrando "un problema" con le macchine responsabili della lettura delle schede elettorali, ha spiegato Bill Gates, il direttore dell'ente che gestisce questa regione e omonimo del fondatore di Microsoft su Twitter.

È intorno a questa contea di 4,5 milioni di persone che si sono concentrate molte delle accuse - respinte - di brogli elettorali nel 2020, in questo Stato dove Biden aveva superato Trump con un vantaggio di appena 10mila voti. L'Arizona è diventata centrale in queste elezione perché qui ben 12 sui 13 candidati repubblicani sono negazionisti, compresa la candidata alla carica di governatrice Kari Lake. "Stiamo cercando di risolvere il problema il più rapidamente possibile", ha dichiarato Gates, assicurando agli elettori che il problema non impedirà loro di votare. In caso di problemi, viene fornita una "soluzione alternativa", ha insistito. Gli elettori possono depositare le loro schede in una "cassetta di sicurezza", che sarà poi aperta "più tardi in serata" per contare i voti con macchine in buone condizioni. In alternativa gli elettori possono anche recarsi in un altro seggio elettorale.

