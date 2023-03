Accuse contro Bolsonaro: ricevette gioielli per milioni dall'Arabia Saudita

L'ex presidente del Brasile, Jair Bolsonaro, avrebbe tentato di introdurre illegalmente in Brasile gioielli per un valore di 3 milioni di euro. L'accusa, riportata per prima dal quotidiano brasiliano 'O Estado de Sao Paulo', si riferisce a un episodio che sarebbe avvenuto nell'ottobre del 2021 e i gioielli sarebbero stati donati a lui e alla moglie Michelle dall'Arabia Saudita. Dopo la diffusione della notizia Bolsonaro ha negato di aver commesso "atti illegali" mentre il governo del suo successore, Luiz Inacio Lula da Silva, si è impegnato a indagare sulla questione.

Secondo le indiscrezioni la parure di gioielli da 3,2 milioni di dollari sarebbe stata composta da una collana di diamanti, un anello, un orologio e degli orecchini "Sono accusato di un regalo che non ho chiesto né ricevuto", ha dichiarato Bolsonaro in un'intervista alla Cnn Brasil, a cui ha garantito: "Non c'è alcuna illegalità da parte mia. Non ho mai commesso atti illegali". Il ministro della Giustizia Flavio Dino ha dichiarato che richiederà un'indagine della polizia federale, mentre Paulo Pimenta, portavoce del presidente brasiliano di sinistra, ha sottolineato che non ci sarà impunità. "Le prove sono solide e la verità verrà fuori", ha dichiarato Pimenta in una trasmissione sui social media.

Secondo O Estado de S. Paulo, sarebbero stati trovati dagli agenti doganali nello zaino di un assistente dell'allora ministro delle Miniere e dell'Energia, Bento Albuquerque, di ritorno da un viaggio ufficiale in Medio Oriente nell'ottobre 2021. Gli agenti all'aeroporto Guarulhos di San Paolo, sequestrarono i gioielli poiché i cittadini devono dichiarare qualsiasi merce di valore superiore a mille dollari quando entrano in Brasile, ha riferito il giornale, aggiungendo che l'amministrazione Bolsonaro ha cercato senza successo di recuperare il regalo più volte attraverso i funzionari governativi.

L'ex presidente si trova negli Stati Uniti, dopo essere volato in Florida a fine dicembre, 48 ore prima del giuramento di Lula. Indagato in patria sul suo possibile coinvolgimento nell'assalto di gennaio alle istituzioni a Brasilia dopo le elezioni, ha dichiarato alla Nbc che intende tornare in Brasile questo mese. L'ex capo dei Stato aveva già affermato di voler tornare in patria per guidare l'opposizione politica. In un'intervista alla Nbc, ha ribadito di non riconoscersi come un perdente nelle elezioni presidenziali brasiliane del 2022 e di aver goduto di un sostegno più significativo lo scorso anno rispetto al 2018, quando è stato eletto presidente.