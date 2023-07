L'acqua della centrale nucleare di Fukushima verrà scaricata nell'Oceano

Il Giappone potrà rilasciare in mare l'acqua usata per raffreddare i tre reattori nucleari della centrale di Fukushima Daiichi, entrati in meltdown dopo il disastro del 2011. Dopo anni di attesa, è finalmente arrivata l'approvazione dell'Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica al piano del governo giapponese del 2021 di scaricare nell'oceano oltre 1,25 milioni di tonnellate di acqua contaminata, conservata in più di mille serbatoi, e utilizzata per raffreddare il combustibile nucleare fuso nel reattore 1 della centrale di Fukushima Daiichi.

L'agenzia Onu ha definito il piano dell'esecutivo di Fumio Kishida "in linea con gli standard di sicurezza internazionali", in quanto il rilascio delle acque avrebbero un "trascurabile impatto radiologico sulla popolazione e sull'ambiente", in base a quanto si legge nel rapporto presentato oggi, durante la visita in Giappone del direttore generale dell'Aiea, Rafael Grossi. La decisione è arrivata in seguito a una visita compiuta nella centrale da una task force di esperti provenienti da undici Paesi che per quasi due anni ha lavorato alla questione, incontrando anche i dirigenti del gruppo Tepco (Tokyo Electric Power Company) operatore della centrale colpita dalla triplice catastrofe del sisma, dello tsunami e dell'incidente nucleare del marzo 2011.

Promessa di trasparenza

L'Aiea promette trasparenza e che continuerà la revisione della sicurezza nella fase dello scarico delle acque per "garantire che gli standard di sicurezza internazionali pertinenti continuino a essere applicati nei decenni del processo esposto dal governo del Giappone e da Tepco", ha commentato Grossi, dicendo che "il nostro compito è solo all'inizio". Le rassicurazioni del numero uno dell'Aiea danno forza alle parole del primo ministro giapponese, Fumio Kishida, impegnato a tranquillizzare la popolazione locale e i governi di Corea del Sud e Cina.

Il premier giapponese, che al momento non gode di un alto tasso approvazione, deve affrontare le opposizioni delle organizzazioni dei pescatori giapponesi, che temono un danno irreparabile di immagine per il loro prodotto, nonostante le assicurazioni sul trattamento delle acque da rilasciare nell’oceano.

Nell'incontro con Grossi, il premier nipponico ha quindi detto che "non permetterà che le emissioni abbiano un impatto negativo sulla salute della popolazione e sull'ambiente in Giappone e nel mondo", assicurando che il Giappone "risponderà con sincerità ai contenuti del rapporto" dell'Aiea.

La rabbia di Pechino

Le garanzie di Tokyo, però, non bastano a Pechino: la Cina ha risposto con rabbia alle conclusioni dell'agenzia dell'Onu. La questione dello scarico in mare delle acque della centrale di Fukushima è un cavallo di battaglia della diplomazia cinese che si era da subito schierata contro la decisione di Tokyo e, da anni, porta avanti un duro confronto su questo versante. Pechino sollecita il Giappone a non scaricare le acque in mare, e a garantire che lo smaltimento sia "scientifico, sicuro e trasparente". Quello dell'Aiea, si legge in una nota del ministero degli Esteri cinese, è "un rapporto frettoloso" e le conclusioni degli esperti dell'agenzia dell'Onu "sono relativamente limitate e unilaterali".

Il governo cinese ne approfitta per sferrare una stoccata ancora più dura all'esecutivo giapponese, accusato di volere utilizzare il mare come una fogna. "Per considerazioni di costo economico", sottolinea la nota della diplomazia di Pechino, "il Giappone ha ignorato le preoccupazioni e l'opposizione della comunità internazionale e ha insistito per scaricare l'acqua contaminata dal nucleare in mare, utilizzando l'oceano Pacifico come una fogna". Forti critiche al via libera dell'agenzia Onu arrivano anche dai vescovi sudcoreani che chiedono "strade alternative" allo scarico in mare: la Commissione per l'Ambiente Ecologico e la Commissione per la Giustizia e la Pace in seno alla conferenza episcopale cattolica della Corea del Sud hanno definito lo scarico di acqua radioattiva nel mare "una minaccia per l'ecosistema della nostra Casa comune, la Terra".

Il via libera dell'Aiea ha fatto discutere anche negli ambienti politici di Seul: il Partito Democratico di opposizione ha definito "vuoto" il rapporto presentato oggi, accusando l'Aiea di non avere verificato in maniera indipendente la sicurezza dell'acqua di Fukushima, mentre per il Ppp (People Power Party) del presidente Yoon Suk-yeol, che nei mesi scorsi si è reso protagonista di un disgelo diplomatico con Tokyo, occorre "un'analisi razionale" e si può parlare di "nuova fase" nella questione delle acque della centrale.

L'esecutivo giapponese tira dritto sostenendo insieme alla Tepco che l’acqua trattata non presenta rischi. L’operazione durerà tra i 30 e i 40 anni: con questa diluizione anche nel tempo, 1,3 milioni di tonnellate di liquido rilasciato nel Pacifico avrebbero un impatto minimo e senza danni per le persone e l’ecosistema.