Paura al circo: acrobata perde l'equilibrio e precipita da 10 metri

Attimi di terrore durante lo spettacolo circense avvenuto a Great Yarmouth, nella contea di Norfolk, in Inghilterra. Un'artista è finito in ospedale dopo essere caduto mentre era intento in una particolare esibizione, la "ruota gigante della morte" dell'Hippodrome Circus. L'acrobata, un ragazzo di 20 anni, ha perso l'equilibrio e si è schiantato al suolo da un'altezza di circa 10 metri.

Secondo quanto riportato dalla Bbc, che ha visionato il video dell'incidente, il giovane avrebbe riportato diverse fratture, ma i medici hanno mantenuto il massimo riserbo sulle sue condizioni di salute. Il 20enne non sarebbe in pericolo di vita, come spiegato ai media britannici da Jack Jay, il direttore del circo: "L'artista era pienamente cosciente dopo la caduta e due membri del pubblico, ritenuti essere un agente di polizia fuori servizio e un paramedico, si sono fatti avanti per aiutarlo. Adesso si trova ricoverato in ospedale".

Il direttore del circo ha anche fatto delle ipotesi sulla causa dell'incidente: "Sembra ci sia stato un errore di tempismo. È andato a saltare attraverso una delle ruote ed è scivolato, atterrando sul pavimento". Il 20enne si stava esibendo insieme al fratello, che poi lo ha accompagnato all'ospedale universitario James Paget insieme allo staff del circo. Dopo la rovinosa caduta lo spettacolo è stato immediatamente interrotto e sul posto sono arrivati polizia e sanitari. Le autorità hanno avviato un'indagine sulla caduta e sulla struttura costruita appositamente dal circo per l'esibizione.

