Aveva scalato la Tregunter Tower di Hong Kong, raggiungendo il 68esimo piano. Obiettivo: immortalare la sua ennesima impresa estrema. Ma per Remi Enigma Lucidi, 30enne di origine francese, qualcosa è andato storto ed è scivolato, candendo dall'altezza di 220 metri. Il giovane ha perso la vita prima dell'arrivo dei soccorsi.

Era noto, come l'acrobata temerario, proprio per le sue sfide al limite che non mancava di postare sui social network, come arrampicarsi su tralicci o rimanere aggrappato sul tetto di un treno in corsa.

