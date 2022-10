Adolescente ucciso da un'ameba mangia cervello dopo bagno in un lago

Un adolescente è morto a causa di una ameba mangia-cervello che gli è entrata nel naso mentre faceva un bagno in un lago. Il rarissimo caso è avvenuto nell'area di Las Vegas, negli Stati Uniti, e gli esperti hanno invitato alla cautela seppur sottolineando che non c'è bisogno che le persone che frequentano laghi, fiumi e sorgenti d'acqua dolce vadano in panico.

Come riporta il Guardian gli investigatori ritengono che l'adolescente sia stato esposto alle acque calde del lago Mead e il distretto sanitario del Nevada meridionale non ha identificato l'adolescente che è morto, ma ha detto che potrebbe essere stato esposto al microscopico organismo durante il fine settimana del 30 settembre nella zona di Kingman Wash, dietro la diga di Hoover.

Naegleria fowleri, più comunemente conosciuta come ameba mangia cervello, vive in acqua dolce a temperature variabili dai 25 ai 40 gradi e che occasionalmente può parassitare i vertebrati, principalmente mammiferi. Questa infezione nell'uomo può causare una malattia estremamente grave e in altissima percentuale letale, che ha un andamento rapido che se non diagnosticata e curata celermente conduce alla morte nell'arco di pochi giorni. I sintomi, che inizialmente includono mal di testa, febbre, nausea o vomito, per poi progredire in torcicollo, convulsioni e coma, possono iniziare da uno a 12 giorni dopo l'esposizione e la morte sopraggiunge solitamente entro circa cinque giorni.

Il Centers for Disease Control and Prevention ha registrato solo 154 casi di infezione e morte causati dall'ameba negli Stati Uniti dal 1962, ha dichiarato Brian Labus, ex epidemiologo della sanità pubblica, che insegna alla School of Public Health dell'Università del Nevada, Las Vegas. Quasi la metà di questi casi si sono verificati in Texas e in Florida. Prima di questa settimana ne era stato segnalato solo uno in Nevada. Il distretto e l'area ricreativa nazionale del Lago Mead, che supervisiona il lago e il fiume Colorado, hanno notato che l'ameba infetta le persone solo entrando nel naso e migrando verso il cervello.

"Non può infettare le persone se ingerita e non si diffonde da persona a persona", si legge nei comunicati stampa delle due agenzie. Entrambe consigliano di evitare di saltare o immergersi in corpi d'acqua calda, soprattutto in estate, e di tenere la testa fuori dall'acqua nelle sorgenti calde o in altre "acque geotermiche non trattate" che si raccolgono nei canyon tascabili della vasta area ricreativa.