Il video dei due adolescenti che investono e uccidono (ridendo) un ex agente di polizia

Un vero e proprio video dell'orrore. Un uomo di 64 anni, ex capo di polizia, è stato investito mentre passeggiava con la sua bicicletta a Las Vegas da due teenager che sfrecciavano a bordo di un auto. I fatti sarebbero avvenuti lo scorso 14 agosto, secondo quanto riferito dalla polizia locale. Il responsabile dell'omicidio sarebbe stato arrestato immediatamente dopo lo schianto fatale, ma non era solo. Il guidatore era affiancato da un altro adolescente che avrebbe ripreso la scena, poi postata sui social network. Nel filmato, ora al vaglio degli inquirenti, si sentono chiaramente i due ridere mentre investono l'uomo. Il filmato, diventato purtroppo virale nelle ultime settimane, mostra l'auto che si avvicina all'uomo. Il 64enne pedale in bicicletta e, indossando un vestito rosso, è chiaramente visibile. Improvvissamente la vettura invade la pista ciclabile, suona il clacson e colpisce direttamente la ruota posteriore della bicicletta, facendo volare via il ciclista. "Accidenti, quello è stato messo Ko!" esclama a questo punto il passeggero mentre il conducente preme sull'acceleratore e scappa. Il video finisce con i due adolescenti che imprecano contro gli altri automobilisti.

La vittima è stata soccorsa e portata in ospedale, ma è purtroppo morta poco dopo. Il guidatore diciassettenne è stato arrestato lo stesso giorno della morte dell'uomo con l'accusa di incidente e omissione di soccorso. Ma a incastrarlo è stato il video girato e diffuso sui social. Ora dovrà rispondere di un'accusa ben più grave: quella di omicidio volontario.

