Due aerei di linea si "sfiorano" in volo: le immagini che fanno il giro del mondo

Lo stupore di tutti coloro che guardano il video è il medesimo della poliziotta che compare a un certo punto nelle immagini. Un dito puntato verso il cielo, il sospetto che qualcosa non stia andando nel verso giusto. Un brivido durato alcuni lunghissimi secondi.

Traiettorie "pericolose"

La Federal Aviation Administration degli Stati Uniti sta indagando su quanto avvenuto all'aeroporto internazionale Hancock di Syracuse lunedì 8 luglio. Erano le 11:50 quando le traiettorie di due voli, uno in fase di decollo, l'altro in attesa del consenso ad atterrare all'aeroporto internazionale di Syracuse Hancock, si sono incrociate a una distanza di pochissime centinaia di metri, pare poco più di 200.

Il volo Blue Streak 5511, in arrivo da Washington, sarebbe dovuto atterrare alle 11:19, ma è atterrato poi alle 12:03. Il volo Delta 5421 era diretto al La Guardia di New York. Non ci sono state interruzioni di alcun tipo delle operazioni aeroportuali, quel giorno. La dashcam di un'auto del dipartimento di polizia di North Syracuse ha ripreso la scena. Andrà fatta piena chiarezza su quei secondi di una tarda limpida mattinata di luglio nei cieli dello Stato di New York.

Il video