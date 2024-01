Paura a bordo, aereo perde pezzi di fusoliera in volo: "Un botto, finestrino e parete schizzati via"

Un Boeing 737 Max 9 della Alaska Airlines ha effettuato un atterraggio d'emergenza poco dopo il decollo da Portland, in Oregon, nel nordovest degli Stati Uniti d'America, in seguito al distacco di un finestrino e di un pezzo di parete del velivolo: le foto postate sui social documentano il danno, davvero notevole. Tanta la paura a bordo, ma nessuno è rimasto ferito.

L'aereo, con 171 passeggeri e 6 membri dell'equipaggio, era diretto in California: ha avuto un problema ed è rientrato nello scalo di Portland alle 17,26 ora locale. La Federal Aviation Administration ha aperto un'inchiesta per fare piena luce sull'accaduto.

Il passeggero Kyle Rinker ha scattato la foto seguente e dice alla Cnn: "Tutto è stato davvero brusco, c'è stato un botto, appena arrivati in quota il finestrino e la parete sono saltati via".

"Il volo Alaska Airlines 1282 da Portland, Oregon a Ontario, California, ha subito un incidente questa sera subito dopo la partenza - informa la compagnia in una nota - L'aereo è atterrato in sicurezza all'aeroporto internazionale di Portland con 171 ospiti e 6 membri dell'equipaggio. La sicurezza dei nostri ospiti e dipendenti è sempre la nostra priorità primaria, quindi, sebbene questo tipo di evento sia raro, il nostro equipaggio di volo è stato addestrato e preparato a gestire in sicurezza la situazione".

An Alaska Airlines flight made an emergency landing Friday night after a portion of the aircraft blew out mid-air. Video obtained by CBS News appeared to show one of the passenger window panels had been blown out. https://t.co/wKIOLENg3r pic.twitter.com/M00hT7HaPx