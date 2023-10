L'aereo atterra senza carrello: i piloti evitano il disastro

Attimi di paura all'aeroporto di Chattanooga, nel Tennessee (Stati Uniti). Il pilota di un Boeing 757 della FedEx con un guasto al carrello di atterraggio è stato costretto a improvvisare una manovra insolita e pericolosa per evitare il peggio. Senza le ruote, l'aereo è atterrato direttamente con la sua parte inferiore, andando poi a "scivolare" sulla pista dell'aeroporto.

I servizi di emergenza della contea di Hamilton, già allertati quando l'aereo cargo era in avvicinamento, sono intervenuti immediatamente sul posto per soccorrere il personale a bordo. Per fortuna l'equipaggio è rimasto illeso, come confermato in una nota dell'aeroporto regionale di Chattanooga: "I tre piloti che si trovavano a bordo non sono rimasti feriti nell'atterraggio d'emergenza".

Una scena terrificante, come mostrano le immagini condivise sui social: l'aereo scorre a grande velocità sulla pista, accompagnato da una scia di scintille, che per fortuna non hanno provocato conseguenze. Il velivolo tira dritto sul percorso senza deviazioni e riesce a fermarsi in tempo, prima dell'intervento dei vigili del fuoco che già avevano messo in sicurezza tutta l'area.

Le autorità hanno lodato il comportamento dei piloti che, portando a termine questa complessa manovra d'emergenza, sono riusciti a evitare un possibile disastro. L'aeroporto rimarrà chiuso fino a nuovo avviso, intanto la National Transportation Safety Board, l'agenzia Usa che si occupa di investigare sugli incidenti aerei, ha avviato un'indagine per capire cosa abbia causato il guasto al carrello.

