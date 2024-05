Guasto al carrello, l'aereo atterra senza le ruote anteriori: il video

Un aereo cargo Boeing 767 ha effettuato un atterraggio all'aeroporto di Istanbul senza il carrello anteriore. Un video diffuso sui social media mostra l'aereo che atterra con le ruote posteriori e poi inizia letteralmente a strisciare sulla pista con la parte anteriore della fusoliera. Il Boeing, di proprietà della società di consegne statunitense FedEx, era partito dall'aeroporto Charles de Gaulle di Parigi.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

La torre di controllo è stata informata del guasto prima dell'atterraggio e sono state prese le necessarie precauzioni, tra cui la temporanea chiusura della pista. Il velivolo ha toccato terra alle 08:17 ora locale. Alla fine tutto si è risolto per il meglio. L'equipaggio è stato evacuato in sicurezza e non ci sono stati feriti. Resta da capire il motivo del guasto al carrello.