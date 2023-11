Aereo militare si schianta nel Mediterraneo: morti 5 soldati

Cinque soldati americani sono morti venerdì nello schianto di un aereo militare che stava effettuando un'esercitazione nel Mediterraneo orientale. Secondo il Comando statunitense in Europa (Eucom), si tratta di un incidente e non sarebbero segni di "attività ostile".

La precisazione è legata molto probabilmente al fatto che l'area interessata è quella dove il 3 novembre scorso erano iniziate delle esercitazioni delle due navi portaerei inviate dal Pentagono in seguito allo scoppio della guerra tra Israele e Hamas. "Durante una missione di rifornimento aereo di routine come parte dell'addestramento militare, un aereo statunitense con a bordo cinque soldati ha subito un incidente e si è schiantato nel mar Mediterraneo. Tutti e cinque i militari sono morti", si è limitato a dire l'Eucom. In una nota precedente, il Comando aveva chiarito che "non ci sono indicazioni di un'attività ostile" alla base dell'incidente.

L'Eucom è composto da 65mila militari permanenti, responsabili delle operazioni militari statunitensi in tutta Europa, parti dell'Asia e del Medio Oriente, nell'Artico e nell'Oceano Atlantico.

Continua a leggere su Today