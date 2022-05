L'aereo caduto in Cina "fatto schiantare intenzionalmente"

Il Boeing 737-800 caduto in Cina lo scorso 21 marzo con 123 passeggeri e 9 membri dell'equipaggio è stato fatto precipitare intenzionalmente. Per la scelta di qualcuno che si trovava nella cabina. A rivelarlo in esclusiva è il Wall Street Journal che cita una fonte interna all'investigazione in corso sulle scatole nere.

"L'aereo stava viaggiando ad alta quota quando ha cambiato rotta all'improvviso andandosi a schiantare senza alcun mayday."

Le informazioni raccolte finora nell'indagine hanno portato i funzionari statunitensi coinvolti nelle indagini a rivolgere la loro attenzione alle azioni di un pilota, o qualcun altro sull'aereo possa aver fatto irruzione nella cabina di pilotaggio e causato deliberatamente l'incidente.