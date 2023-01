L'aereo cade "in diretta Facebook": almeno 68 morti

La speranza di trovare sopravvissuti all'indomani dell'incidente aereo in Nepal con 72 persone a bordo è ormai "zero". I soccorritori nepalesi hanno continuato a cercare i corpi nella carcassa dell'aereo precipitato in fondo a un burrone di 300 metri tra il vecchio aeroporto di Pokhara costruito nel 1958 e il nuovo terminal internazionale aperto il 1° gennaio. Il bimotore ATR 72 della Yeti Airlines proveniente dalla capitale Kathmandu con 72 persone a bordo - 68 passeggeri e i quattro membri dell'equipaggio - è precipitato intorno alle 11:00 nei pressi del locale aeroporto di Pokhara. È l'incidente aereo più mortale dal 1992 in Nepal, dove lunedì è stato dichiarato un giorno di lutto nazionale.

"Finora abbiamo trovato 68 corpi. Preghiamo che avvenga un miracolo, ma la speranza di trovare qualcuno vivo è nulla", ha detto Tek Bahadur KC, capo della Distretto di Taksi dove domenica è precipitato l'aereo. Tra le vittime la copilota Anju Khatiwada, 44 anni: nel 2006 aveva perso il marito - Dipak Pokhrel - in un altro incidente aereo. La donna era entrata nel 2010 nella Yeti Airlines, seguendo proprio le sue orme marito.

La causa dell'incidente non sono ancora nota ma un video postato sui social network mostra il bimotore che vira bruscamente a sinistra in avvicinamento all'aeroporto di Pokhara, lasciando udire una forte esplosione.

Greg Waldon, un esperto del settore aeronautico, ha detto all'agenzia France Press che durante la visione del video, gli sembrava che l'aereo stesse subendo uno "stallo alare", il che significa che una delle ali aveva perso portanza.

I detriti dell'aereo di linea sono sparsi sul luogo dell'incidente, compresi i resti dei sedili dei passeggeri e la fusoliera bianca dell'aereo. A bordo dell'aereo c'erano 15 stranieri: cinque indiani, quattro russi, due sudcoreani oltre a quattro passeggeri provenienti rispettivamente da Argentina, Australia, Francia e Stati Uniti. Gli altri erano nepalesi.

L'aviazione civile nepalese, fondamentale per rifornire le regioni remote del Paese e trasportarvi escursionisti e alpinisti, ha conosciuto negli ultimi anni un vero e proprio boom. L'Unione Europea ha vietato a tutti i vettori nepalesi l'accesso al proprio spazio aereo per motivi di sicurezza. Questo paese ha alcune delle piste più isolate del mondo, fiancheggiate da vette impennate, il cui avvicinamento rappresenta una sfida anche per i piloti esperti. Anche il tempo cambia rapidamente in montagna, creando condizioni di volo ancora più impegnative. A maggio, lo schianto di un bimotore Twin Otter della compagnia nepalese Tara Air ha ucciso 22 persone poco dopo il decollo da Pokhara. Il relitto è stato ritrovato il giorno dopo, sul fianco di una montagna a circa 4.400 metri sul livello del mare. A seguito di questa tragedia, le autorità hanno inasprito i regolamenti, in particolare in modo che gli aerei siano autorizzati a volare solo se le previsioni del tempo sono favorevoli durante il viaggio. Il disastro aereo più mortale nella storia del Nepal ha avuto luogo nel settembre 1992. Tutti i 167 occupanti di un Airbus A300 della Pakistan International Airlines sono morti quando l'aereo si è schiantato durante l'avvicinamento a Kathmandu.