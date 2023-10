Un aereo è caduto e poi è andato a fuoco: morti tutti i passeggeri

Tragico incidente aereo in Brasile. Un aereo leggero è precipitato nella giornata di oggi, 29 ottobre, vicino all'aeroporto di Rio Branco. Stando a quanto reso noto dalle autorità dello Stato amazzonico brasiliano dell'Acre, tutte le 12 persone a bordo sono morte. Secondo il governo regionale dell'Acre, la cui capitale è Rio Branco, i morti sono sei uomini, tre donne e un bambino di un anno e sette mesi.

L'incidente è avvenuto per cause non ancora chiarite ma, secondo i testimoni citati dai giornali brasiliani, l'aereo è esploso in aria poco dopo il decollo dall'aeroporto di Rio Branco e ha preso fuoco una volta toccato terra. L'aereo era diretto a Envira, in Amazzonia, e si è schiantato alle 6:30 di domenica mattina (ora locale) in una zona impervia coperta dalla foresta. Le difficoltà di arrivare nel posto dove l'aereo si è schiantato hanno ritardato molto le operazioni di soccorso dei vigili del fuoco. "Quello che si sa finora è che le vittime sono morte carbonizzate", ha dichiarato il governo di San Giovanni d'Acri in un comunicato ufficiale, in cui ha specificato che l'aereo era un Cessna 208 modello "Caravan", appartenente a una compagnia di aerotaxi.