Un aereo è caduto in mare dopo aver attraversato mezza Europa in circostanze misteriose

Un aereo privato Cessna - che si credeva avesse quattro persone a bordo - si è schiantato nel Mar Baltico al largo della costa della Lettonia in circostanze misteriose. Jet della Nato sono stati fatti decollare per seguire il velivolo durante il suo volo iniziato a Jerez nel sud della Spagna. L'aereo sarebbe dovuto atterrare a Colonia, in Germania, ma invece si è diretto verso il Baltico. Secondo quanto si apprende i piloti della Nato che seguivano l'aereo non hanno potuto vedere nessuno nella cabina di pilotaggio.

Il Cessna 551 registrato in Austria era decollato dalla città spagnola di Jerez de la Frontera alle 12:56 e i piloti avrebbero segnalato problemi di pressione in cabina dopo il decollo. Poi più nessun contatto radio. Alle 17:37 il velivolo ha perso velocità e quota.

A Cessna 551 that was flying from Jerez was supposed to land in Cologne but the pilot didn't answer ATC calls and the aircraft contiued to fly on autopilot in a straight line before it lost altitude and crashed into Baltic sea close to the Latvian coast https://t.co/iIVNoMNksW pic.twitter.com/klQQosArTg