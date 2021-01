Aereo perde i contatti subito dopo la partenza: si teme la tragedia in Indonesia

Un aereo della compagnia Sriwijaya Air ha perso i contatti con la torre di controllo poco dopo essere partito da Giacarta, in Indonesia. Si tratta di un Boeing 737 con 56 passeggeri a bordo, che stando ai dati di FlightRadar24 serviva la rotta tra la capitale indonesiana e Pontianak. La notizia sarebbe stata confermata dal ministero dei Trasporti dell’Indonesia che ha subito fatto scattare le attività di ricerca e soccorso del velivolo in mare. L’aereo era decollato da Giacarta intorno alle 13.40 locali, l’arrivo era previsto alle 15.15. Il Boeing avrebbe perso oltre 10 mila piedi (circa 3 chilometri) di quota in meno di un minuto a quattro minuti dalla partenza, mentre stava sorvolando un tratto di mare. Secondo i media locali a bordo dell’aereo viaggiavano due piloti, 4 membri dell'equipaggio e 56 passeggeri, tra i quali 3 neonati e 7 bambini. Un pescatore che si trovava al largo di Giacarta avrebbe raccontato ai media indonesiani di aver visto il velivolo perdere quota e poi precipitare in mare.

Sriwijaya Air flight #SJ182 lost more than 10.000 feet of altitude in less than one minute, about 4 minutes after departure from Jakarta.https://t.co/fNZqlIR2dz pic.twitter.com/MAVfbj73YN