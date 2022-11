Guasto in volo

/ Colombia

Piccolo aereo si schianta sulle case: otto morti

L'incidente a Medellin, in Colombia: il pilota ha segnalato un guasto al motore poco dopo la partenza, finendo per schiantarsi contro un edificio nel tentativo di tornare indietro. Devastati sette appartamenti, le fiamme non hanno lasciato scampo ai sei passeggeri e ai due membri dell'equipaggio