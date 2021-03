Aereo si schianta contro una macchina: tre morti, tra cui un bambino

Tre persone, tra cui un bambino, sono morte e un'altra è rimasta gravemente ferita dopo che un piccolo aereo da turismo si è schiantato contro un'auto. La tragedia in Florida, nei pressi dell'aeroporto di North Perry a Pembroke Pines.

Morte entrambe le persone che si trovavano a bordo del velivolo, come ha confermato alla Cnn il capo dei vigili del fuoco Marcellino Rodriguez. Una donna e un bambino che si trovano nella macchina colpita dall'aero sono stati trasportati in ospedale in gravi condizioni. La donna è ancora ricoverata, mentre per il piccolo non c'è stato niente da fare, come hanno confermato in seguito fonti locali.

Aereo si schianta contro un'auto: il tragico incidente in Florida

Le videocamere installate in un'abitazione vicina a dove si è verificato l'incidente hanno ripreso il momento dello schianto. "È successo molto vicino alla porta di casa mia. Abbiamo comprato questa casa l'anno scorso e vediamo tanti aerei passare molto vicini. Ogni volta che ci troviamo nella piscina sul retro, gli aerei sono così vicini che ti sembra quasi di poterli toccare", ha raccontato la donna.

#BREAKING: 2 killed in plane crash at North Perry Airport in Pembroke Pines, Florida after hitting car, injuring woman and child https://t.co/b2kWXrfE82 pic.twitter.com/nUgRaQ0oiS — Billy Corben (@BillyCorben) March 15, 2021

Sull'incidente sta indagando anche la Federal Aviation Administration, insieme al National Transportation Safety Board. Il velivolo coinvolto è precipitato poco dopo il decollo, ha detto la FAA in una nota. Alcuni testimoni hanno riferito che una delle ali dell'aereo ha toccato il terreno prima di colpire l'automobile.