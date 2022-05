L'aereo prende fuoco durante il decollo: passeggeri e feriti in fuga dalle fiamme

Momenti di paura per i passeggeri di un volo di linea della Tibet Airlines che nella mattina di oggi, giovedì 12 maggio, è uscito fuori pista ed ha preso fuoco durante la fase di decollo dall'aeroporto di Chongqing, nella Cina occidentale. A bordo del volo di linea diretto a Lhasa, in Tibet, vi erano 113 passeggeri e 9 membri dell'equipaggio. Come confermato in una nota diffusa dalla compagnia aerea "i passeggeri e il personale di volo sono stati evacuati in sicurezza, mentre circa 40 persone sono rimaste ferite in maniera lieve.

Tutto è avvenuto durante il decollo da Chongqing: l'equipaggio ha subito notato delle anomalie decidendo di annullare il decollo, poco dopo il velivolo è uscito fuori pista e, per cause ancora da accertare, ha preso fuoco. Come mostrano alcuni video diffusi sui social network, dal velivolo si solleva una grossa nuvola di fumo nero, mentre i vigili del fuoco sono intenti a domare le fiamme e i passeggeri si allontanano dal rogo.

Le autorità locali hanno già avviato un'indagine per chiarire la dinamica di questo incidente, che arriva a poco più di un mese dal disastro del volo della China Eastern in viaggio da Kunming a Guangzhou, schiantatosi su una montagna uccidendo tutte le 132 persone a bordo. Anche in questo caso non sono ancora state chiarite le cause della tragedia, che per la Cina rappresenta il più grave disastro aereo avvenuto negli ultimi 30 anni.