Aereo si schianta su complesso di case mobili: "Diversi morti"

Un piccolo aereo è precipitato su un parco di case mobili a Clearwater, in Florida (Usa): diverse persone hanno perso la vita, hanno confermato le autorità locali. "Posso confermare che ci sono diverse vittime, sia nel velivolo che all'interno delle case mobili", ha detto il capo dei vigili del fuoco in una conferenza stampa.

Alle 19:08 di ieri è stato segnalato un incendio nella struttura del parco di case mobili di Bayside Waters. Quando i vigili del fuoco sono arrivati ​​alle 7:15, hanno trovato quattro case mobili in fiamme o molto danneggiate, scrive il Tampa Bay Times.

View from my apartment next door pic.twitter.com/6CejX1XUIp

Le autorità stanno lavorando con la Federal Aviation Administration e il National Transportation Safety Board per identificare l'aereo, il suo pilota e gli eventuali passeggeri. Il velivolo è un Beechcraft Bonanza V35 e il pilota aveva segnalato un guasto al motore alla torre di controllo, prima di schiantarsi al suolo.

I vigili del fuoco hanno impiegato circa mezz'ora per spegnere le fiamme.

We’re on scene of a small plane crash at a mobile home park south of Clearwater Mall. Multiple mobile homes have caught fire. Firefighters from multiple jurisdictions are on scene. pic.twitter.com/1vBLnTnY8R