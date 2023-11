Aereo con otto persone a bordo precipita in mare: "Motore a fuoco"

Un aereo militare CV-22 Osprey degli Stati Uniti è precipitato vicino all'isola giapponese di Yakushima, nella prefettura di Kagoshima con 8 persone a bordo.

La guardia costiera giapponese ha detto alla Bbc che alcuni pescatori locali hanno soccorso una persona, ma non è chiaro in che condizioni sia. I resti dell'aereo sono stati individuati. Il CV-22 Osprey stava cercando di effettuare un atterraggio d'emergenza all'aeroporto di Yakushima. Il motore sinistro dell'aereo era in fiamme, ha fatto sapere l'emittente nipponica Nhk.

L'aereo era diretto dalla base di Iwakuni nella regione di Yamaguchi alla base di Kadena a Okinawa: è scomparso dai radar alle 14:40 ora locale (le 5:40 di stamattina in Italia). Sul luogo dell'incidente sono intervenute sei imbarcazioni e due elicotteri. Avvistata anche una zattera di salvataggio.

Incidenti mortali di aerei Osprey

L'Osprey è un modello di aereo che coinvolto in una serie di incidenti mortali negli ultimi anni. Ad agosto, uno si è schiantato nel nord dell'Australia durante un'esercitazione militare, uccidendo tre marines americani tra i 23 a bordo. Sei anni fa, tre marines sono rimasti uccisi quando un Osprey si è schiantato dopo aver tagliato la parte posteriore di una nave da trasporto mentre cercava di atterrare in mare al largo della costa settentrionale dell'Australia.

Continua a leggere su Today.it...