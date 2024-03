L'aereo perde quota, 50 feriti a bordo: "La hostess ha premuto quel pulsante"

L'aereo che perde quota all'improvviso, i passeggeri che "volano" nella cabina. Panico a bordo e decine di feriti. Sarebbe stata provocata da un pulsante, schiacciato per errore da una hostess, l'improvvisa perdita di quota di un Boeing 787 Dreamliner della compagnia aerea cilena Latam Airlines partito da Sydney e diretto ad Auckland, in Nuova Zelanda, l'11 marzo scorso (volo LA800). È quanto riporta il Wall Street Journal, che cita fonti americane in merito alle indagini su quanto accaduto all'inizio della scorsa settimana. Una cinquantina di passeggeri sono rimasti feriti quando l'aereo ha perso rapidamente quota: alcuni sono stati lanciati contro il soffitto della cabina e nei corridoi del velivolo, secondo le testimonianze.

"La hostess ha premuto un pulsante per errore"

Un'assistente di volo avrebbe urtato per sbaglio il sedile della cabina pilotaggio e spinto un pulsante, scrive il Wall Street Journal citando fonti Usa. Il sistema motorizzato avrebbe spinto il pilota sulla cloche e gettato nel panico i passeggeri, vista l'improvvisa perdita di quota. Solo una reazione immediata dell'uomo alla guida dell'aereo è riuscita ad evitare il peggio, riprendendo il controllo del mezzo e atterrando in sicurezza. Il pilota è riuscito ad atterrare all'aeroporto di Auckland, in Nuova Zelanda, dove i sanitari hanno preso in cura i passeggeri e i membri dell'equipaggio rimasti feriti: alcuni sono stati ricoverati in ospedale. Lo stesso pilota ha poi riferito di aver "perso brevemente il controllo della strumentazione, che poi è tornata all'improvviso a funzionare".

Boeing ha confermato al Wall Street Journal di aver inviato giovedì scorso un avviso a mo' di misura precauzionale alle compagnie aeree che hanno nella loro flotta il 787 Dreamliner, con "istruzioni per l'ispezione e la manutenzione degli interruttori sui sedili motorizzati nella cabina di pilotaggio". Ha assicurato, inoltre, di aver già inviato un avviso simile alle compagnie aeree nel 2017.

Per quel vuoto d'aria improvviso, causato da una repentina perdita di quota, la compagnia aerea sudamericana aveva inizialmente parlato di un "problema tecnico" (nella prima versione gli strumenti avevano smesso di funzionare per alcuni secondi) come causa del brusco "movimento" a bordo dell'aereo. La verità emersa nelle scorse ore sembra essere un'altra: il pulsante premuto per errore non sarebbe stato uno qualsiasi. In pratica, la pressione accidentale dell'interruttore nel retro del sedile di uno dei due piloti da parte dell'assistente di volo avrebbe spinto il corpo contro la cloche, dando così il comando per la discesa.

I dubbi e l'inchiesta in corso

Secondo altri esperti, però, restano dubbi su questo pulsante del sedile motorizzato del pilota schiacciato in maniera involontaria, soprattutto perché il sistema dovrebbe comunque avere una protezione per evitare incidenti simili. Si ipotizzano scenari peggiori: la hostess era seduta dove non doveva? Oppure si vorrebbe far ricadere su un'assistente di volo un presunto errore di uno dei comandanti? Il caso potrebbe essere risolto una volta per tutte incrociando i dati delle due scatole nere a bordo, quella che registra i parametri di volo e quella che registra le conversazioni in cabina. Gli esperti della commissione investigativa sugli incidenti aerei della Nuova Zelanda stanno esaminando le informazioni contenute nelle due scatole nere. Andrà fatta chiarezza.

"L'aereo è atterrato all'aeroporto di Auckland come previsto. A seguito dell'incidente sono rimasti colpiti alcuni passeggeri e l'equipaggio di cabina. Hanno ricevuto assistenza immediata e sono stati valutati o curati dal personale medico dell'aeroporto secondo necessità", ha comunicato un portavoce della compagnia aerea cilena, subito dopo l'incidente.

Il racconto dei passeggeri a bordo

Alcuni passeggeri hanno raccontato quello che è successo a bordo: "C'erano persone che volavano attraverso la cabina, in molti in quel momento erano senza cintura: c'erano tracce di sangue sul soffitto - ha raccontato un testimone al New Zealand Herald -. C'è stata una perdita di quota, una piccola caduta rapida: eravamo tutti molto spaventati". "Fino a quel momento il volo era stato tranquillo - ha raccontato a Radio New Zealand Brian Jokat, un altro passeggero -, non c'era stata nessuna turbolenza prima. Mi ero appena addormentato e per fortuna avevo la cintura allacciata quando l'aereo ha iniziato a precipitare. Un passeggero due posti davanti a me era senza cintura, l'ho visto volare in alto e colpire il soffitto. Mi guardava dall'alto, poi è caduto nuovamente a terra, rompendosi le costole dopo aver sbattuto contro il bracciolo".

"La gente ha iniziato a urlare - ha proseguito il passeggero -, diverse persone hanno danneggiato l'interno dell'aereo colpendolo con la testa o con le spalle, sembrava di essere sulle montagne russe. È durato una frazione di secondo, ma è sembrato un momento lunghissimo. Poi per fortuna tutto è tornato alla normalità".

Fatto sta che dopo l'atterraggio ad Auckland 50 persone sono state curate sul posto e 13 di queste sono state successivamente trasportate in ospedale. Come mostrano i siti Flightradar24 e FlightAware, il guasto è avvenuto a circa 50 minuti dall'aeroporto neozelandese. Dopo l'atterraggio ad Auckland alle 15.58 ora locale, il Boeing 787-9 Dremliner avrebbe dovuto proseguire il suo viaggio verso Santiago del Cile, ma il volo successivo è stato cancellato.