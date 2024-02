Aereo atterra in autostrada poi esplode tra le auto in corsa

Sta facendo il giro del mondo il video ripreso da una Dashcam che mostra il momento in cui un aereo Bombardier Challenger 604 si è schiantato sull'Interstate 75 a Napoli, in Florida. Entrambi i piloti, Edward Daniel Murphy, 50 anni, e Ian Frederick Hofmann, 65 anni, hanno perso la vita nello schianto ma i tre passeggeri a bordo si sono salvati.

Il jet era partito dall'aeroporto dell'Ohio State University alle 13:02 ed è stato costretto ad un atterraggio di emergenza lungo l'autostrada per un guasto ad entrambi i motori. Il National Transportation Safety Board (NTSB) ha spiegato che il pilota aveva comunicato via radio che l'aereo aveva un "avaria al doppio motore" durante l'avvicinamento all'aeroporto di Napoli.

L'esplosione ha coinvolto diversi veicoli che si trovavano lungo la Interstate 75. Incredibilmente il bilancio parla solo di due vittime. Il membro dell'equipaggio Sydney Ann Bosmans, 27 anni, di Jupiter, Florida, e i passeggeri Aaron Baker, 35 anni, e Audra Green, 23 anni, di Columbus, Ohio, sono stati portati in ospedale ma non sono in pericolo di vita. E solo un altro automobilista sarebbe rimasto ferito.

Proprio l'azione del pilota e il disperato tentativo di trovare una zona di atterraggio ed evitare le auto avrebbe consentito di limitare le vittime.

Una testimone oculare intervistata dal New York Times ha spiegato di come l'aereo toccando il suolo abbia colpito un'autovettura lanciandola sullo spartitraffico prima di prendere fuoco. "Sembrava che stesse cercando di colpire la mediana", ha detto Walker al giornale. "Comincia a scivolare lungo l'autostrada, prende con sé un'auto, l'ala scende, schiaccia un'altra auto e la lancia nello spartitraffico, poi colpisce il cemento e subito prende fuoco." Walker ha pubblicato sui social media due video scattati con il cellulare delle conseguenze dell'incidente.

L'intenso incendio scoppiato dopo l'incidente suggerisce che l'esaurimento del carburante è una ragione improbabile per cui due motori si siano guastati contemporaneamente, anche se il guasto del doppio motore causato dalla contaminazione del carburante ha dei precedenti recenti: la FAA ha emesso avvisi e allarmi nel 2018 dopo che diversi aerei furono danneggiati dall'introduzione di un additivo non destinato all'uso sugli aerei nel carburante. L'additivo provocava la formazione di depositi cristallini nel sistema di carburante e nel 2019 ha portato due jet ad effettuare atterraggi di emergenza dopo un guasto al motore in volo.

L'NTSB ha informato che un rapporto preliminare sull'incidente del 9 febbraio è atteso entro 30 giorni. A quel punto, gli investigatori potrebbero anche aver trovato prove, se ne esistono, di un eventuale bird strike, lo scenario che portò al guasto del doppio motore del volo US Airways 1549, che atterrò nel fiume Hudson il 15 gennaio 2009, dopo aver colpito uno stormo di uccelli.