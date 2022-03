Aereo precipitato in Cina: l'immagine della caduta verticale, tutte le ipotesi

Il Boeing 737-800 della China Eastern Airlines caduto ieri in Cina ha lasciato diversi interrogativi sulle cause del disastro. Dai video si è notata la parte finale dell'incidente: una discesa in picchiata da un'altitudine di 8869 metri verso il suolo, poi, inevitabile, lo schianto. La Cina è scossa dalla tragedia del volo, precipitato sulle montagne del Guanxi con a bordo 123 passeggeri e 9 membri dell'equipaggio. Il presidente Xi Jinping si è detto "sconvolto" per l'incidente e ha chiesto "tutti gli sforzi possibili per la ricerca e il salvataggio. Ma non sembrano esserci superstiti. Come riporta La Stampa, l'aereo era decollato da Kunming, capoluogo della provincia dello Yunnan, alle 13.15 locali e sarebbe dovuto atterrare a Guangzhou, Guangdong, alle 15.05. Ma alle 14.19, quando si trovava nei pressi della città di Wuzhou, ha improvvisamente perso quota e il suo segnale radar è sparito alle 14.21. Un video ripreso dalla telecamera di una miniera mostra la caduta in una zona boschiva e l'impatto che ha provocato un vasto incendio che ha richiesto l'intervento di oltre 500 vigili del fuoco.

Le cause e le ipotesi

Le cause della tragedia sono al momento ignote. L'aereo aveva solo sette anni di vita e il modello 737-800 è uno dei più utilizzati per i voli di corto e medio raggio, con circa 5200 esemplari operativi nel mondo. Il modello è considerato un predecessore del 737 Max, nel mirino negli anni scorsi per due incidenti avvenuti in Indonesia ed Etiopia tra fine 2019 e inizio 2019. Ma il 737-800, secondo FlightRadar, ha sempre dimostrato standard di sicurezza elevati sin dalla sua introduzione sul mercato nel 1997. Si interrompe così il periodo di circa 12 anni e oltre cento milioni di ore civili senza incidenti dell'aviazione cinese. L'ultimo era stato il fallito atterraggio a Yichun di un aereo con a bordo 96 persone, delle quali 44 persero la vita. China Eastern ha lasciato a terra per precauzione tutti i suoi Boeing 737-800, cancellando decine di voli. La compagnia statunitense ha subito pagato dazio in borsa, anche perché l'episodio rischia di avere effetti sull'auspicato riavvio dei voli 737 Max in Cina dopo una sospensione di tre anni.

Sui social si sarebbe diffusa l'ipotesi che possa trattarsi di un'azione volontaria da parte del pilota, come già avvenuto in drammatici precedenti come quello del volo Germanwings fatto schiantare da Andreas Lubitz il 24 marzo 2015. O quello del jet E-190 della Mozambique Airlines del 2013. Alla base della teoria c'è la caduta verticale dell'aereo, visibile dai video e raccontata dai testimoni citati dai media cinesi, secondo i quali il velivolo non emetteva fumo prima dello schianto. Lo specialista Paul Trodaec descrive così all'Afp la dinamica: "L'aereo, che era in quota crociera, si tuffa improvvisamente verso terra prima di schiantarsi. È molto insolito, il semplice stallo non provocherebbe affatto questo tipo di comportamento. Il pilota automatico potrebbe aver provocato una discesa brusca, manovra che non sarebbe stata corretta dai piloti, un po' sorprendente considerata la lunga durata della caduta. Potrebbe anche essere stata una manovra dei piloti, ma al riguardo non possiamo dire nulla di più". Risposte definitive potranno arrivare solo col recupero e l'analisi delle due scatole nere.

Ricerche terminate

Le ricerche non hanno restituito alcun superstite, come segnalato dal South China Morning Post. Migliaia di vigili del fuoco e agenti di polizia sono impegnati nelle ricerche nell'area boscosa in cui è precipitato il volo. A bordo del velivolo viaggiavano 123 passeggeri e nove membri dell'equipaggio. Ufficialmente le autorità cinesi non hanno dato un bilancio ufficiale del disastro. Attorno al punto dell'impatto si è sviluppato un incendio che ha reso più difficili le ricerche, ha spiegato l'agenzia di stampa Xinhua. É stato allestito un campo base da dove vengono coordinate le ricerche ed è stato attrezzato un servizio di comunicazioni, mentre decine di ambulanze sono state portate nel punto più vicino disponibile, nella vaga speranza di trovare qualcuno vivo. Non sono state ancora ritrovate - secondo la Xinhua - le scatole nere dell'aereo. La compagnia aerea ieri ha confermato che tutte le persone a bordo erano di nazionalità cinese.