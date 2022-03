È precipitato aereo con oltre 140 persone a bordo

Un Boeing 737 di China Eastern con oltre 140 persone a bordo si è schiantato in località Wuzhou nella provincia meridionale del Guangxi nella Cina meridionale. L'aereo volava da Kunming a Guangzhou e secondo quanto riferito dai media cinesi, c'erano 132 passeggeri e nove membri dell'equipaggio.

Il 737-800, noto anche come 738, è uno dei modelli più utilizzati dalle compagnie aeree.

Il volo MU5735 avrebbe infatti perso oltre 30 mila piedi di quota (9 mila metri) in circa due minuti. Video postati online mostrano un incendio sulla montagna dove si sarebbe schiantato il velivolo.

Boeing aveva quasi raggiunto l'accordo per far tornare a volare il suo 737 Max in Cina, per la prima volta in tre anni. Un video postato online mostra le immagini delle telecamere di sicurezza che inquadrano quello che sembra una caduta in picchiata dell'aereo.