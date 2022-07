Un aereo cargo è precipitato: morti tutti i passeggeri a bordo

Un aereo cargo di proprietà di una compagnia ucraina si è schiantato a terra nel nord della Grecia, nelle vicinanze di Paleochori Kavalas, la sera di sabato 16 luglio. L'Antonov An-12 aveva a bordo otto persone: tutti i passeggeri hanno perso la vita nello schianto. Il ministro della Difesa serbo, Nebojsa Stefanovic, ha riferito che il velivolo, di proprietà della compagnia ucraina Meridian Ltd, trasportava 11,5 tonnellate di materiale militare serbo destinato al ministero della Difesa del Bangladesh.

Esercito, esperti di esplosivi e personale della commissione greca per l'energia atomica sono al lavoro nell'area dove è caduto il velivolo. Le autorità sono riuscite a raggiungere la zona, vicino alla città di Kavala, che è stata messa in sicurezza dopo l'allarme sulla tossicità del carico. Due vigili del fuoco, intervenuti per i soccorsi, sono stati trasportati in ospedale per problemi respiratori, a causa dei fumi tossici inalati dopo avere affrontato il fuoco. Alle persone che vivono entro un raggio di due chilometri dall'area coinvolta è stato chiesto di rimanere a casa e di indossare le mascherine.

Secondo quanto riferito da alcuni testimoni oculari, l'aereo sarebbe andato in fiamme in seguito allo schianto e sarebbero avvenute delle esplosioni nel luogo dell'incidente. L'aereo cargo era decollato da Nis, in Serbia. Aveva come destinazione finale Dacca, dopo lo scalo tecnico previsto ad Amman, in Giordania. Il pilota è riuscito ad avvisare le autorità di un'avaria rilevata ad uno dei motori e successivamente è stato autorizzato ad atterrare negli aeroporti di Salonicco o Kavala.

Il pilota ha dunque optato per Kavala, che era il più vicino, "dicendo di dover effettuare un atterraggio di emergenza". Le comunicazioni sono poi saltate e l'Antonov si è schiantato a circa 40 chilometri a ovest dell'aeroporto.