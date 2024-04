Bombardiere russo prende fuoco e si schianta: il video

Un bombardiere russo Tu-22M a lungo raggio si è schiantato nella mattina di oggi, venerdì 19 aprile, nella regione di Stavropol nel sud della Russia, a est della Crimeaq. La notizia è stata confermata attraverso una nota diffusa dal ministero della Difesa russo e rilanciata dalle agenzie di stampa Ria Novosti e Interfax: "Nel territorio di Stavropol, dopo aver completato una missione di combattimento mentre tornava all'aeroporto in patria, un aereo Tu-22M3 delle forze aerospaziali russe si è schiantato. I piloti si sono lanciati".

Nell'incidente non ci sarebbero vittime quindi, anche se al momento manca all'appello uno dei militari che si trovavano a bordo. I quattro piloti si sono eiettati prima dell'impatto con il terreno, ma uno di loro non è ancora stato rintracciato. L'aereo non trasportava munizioni ed è precipitato in una zona deserta. Sempre secondo le agenzie russe, l'incidente sarebbe stato causato da un malfunzionamento tecnico.

Intanto, sui social circolano già diverse immagini relative all'incidente. Un filmato mostra l'aereo ormai fuori controllo e avvolto dalle fiamme, che precipita roteando su se stesso. In alcuni scatti è invece possibile vedere i detriti del velivolo, ormai ridotto a un cumulo di rottami: su lato dell'aereo è visibile la stella rossa a cinque punte che viene applicata sui mezzi militari di Mosca.

A Russian Tu-22M3 Bomber has crashed in the Stavropol Region of Russia, located +300km from Ukraine 🇺🇦



The crash took place after Kh-22 missiles were launched at Odesa. The burning plane fell from the sky, both pilots reportedly ejected pic.twitter.com/nd6nfBjGbm