Aereo con 17 persone a bordo scompare dai radar:"Ha fatto un atterraggio d'emergenza, ci sono sopravvissuti"

Il velivolo stava volando nella regione di Tomsk, in Siberia, quando è sparito dai radar. I soccorritori avrebbero individuato il luogo in cui è atterrato

Un aereo Antonov An-28 con a bordo 17 persone è scomparso dai radar nella mattina di oggi, venerdì 16 luglio, mentre volava nella regione di Tomsk, in Siberia. Secondo le ultime informazioni rivelate all'agenzia Tass, i soccorritori hanno rintracciato il luogo in cui il velivolo avrebbe effettuato un atterraggio d'emergenza: ''Ci sono dei sopravvissuti, ma non sappiamo quanti siano e in quali condizioni''.

L'allarme è scattato stamattina, quando l'aereo è sparito dai radar nella rotta tra Kedrovy e Tomsk: ''L'aereo - riporta l'agenzia russa - è scomparso dai radar all'altezza del distretto di Bakcharsky. Il suo radiofaro si è spento". A bordo vi erano 17 persone, di cui tre membri dell'equipaggio e quattro bambini. Al momento non è chiaro se ci sia stato un guasto a bordo, né tantomeno quale sia la zona in cui l'aereo è stato individuato.