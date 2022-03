Aereo precipita durante esercitazione Nato: quattro morti

Quattro soldati americani sono morti dopo che un aereo militare statunitense si è schiantato in Norvegia durante un'esercitazione della Nato. Lo ha confermato il premier norvegese, Jonas Gahr Store, citato dai media americani. Ieri l'aereo militare Us Osprey era stato dichiarato disperso. Il premier norvegese ha precisato oggi che stava partecipando "all'esercitazione Cold Response". Non è chiaro se le pessime condizioni meteo abbiano avuto un peso nell'incidente.

"È con grande tristezza che abbiamo ricevuto il messaggio che quattro soldati americani sono morti in un incidente aereo la scorsa notte", ha scritto sabato su Twitter il primo ministro Jonas Gahr Støre. "I soldati hanno partecipato all'esercitazione NATO Cold Response. Le nostre più sentite condoglianze vanno alle famiglie, ai parenti e ai commilitoni dei soldati nella loro unità".

Attualmente ci sono 3.000 marines statunitensi nel nord della Norvegia che partecipano all'esercitazione NATO Cold Response 22, descritta come una delle più grandi esercitazioni NATO dalla fine della Guerra Fredda. Ci sono 30.000 soldati in totale che partecipano all'esercitazione di quest'anno.