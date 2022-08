Uomo spara in aeroporto, scalo evacuato

Panico all'aeroporto di Canberra in Australia. Sono stati esplosi colpi di arma da fuoco nello scalo. E' scattato il piano di emergenza ed è stato evacuato. Lo riportano media locali. Secondo quanto riferito, gli spari sono stati sentiti nell'atrio del check-in e un uomo è stato arrestato. Non risultano però feriti.

Un comunicato della polizia australiana recita: "Il terminal dell'aeroporto di Canberra è stato evacuato per precauzione e la situazione in aeroporto è sotto controllo". La polizia spiega di avere esaminato le immagini registrate dalle telecamere a circuito chiuso e "ritiene che la persona in custodia sia l'unica responsabile dell'incidente".

Police say the man they arrested at @CanberraAirport today shot five rounds while he was in the terminal. "The male has let the shots off at glass in the terminal...the airport is now in lockdown. There is an active crime scene upstairs." #7NEWS https://t.co/W982BDno2g