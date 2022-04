Famiglia vuole salire in aereo con una bomba inesplosa: momenti di panico

Scene di panico all'aeroporto internazionale di Israele Ben Gurion, dove si è scatenato il fuggi fuggi per la scoperta di una bomba inesplosa. L'ordigno non è stato trovato in qualche area dello scalo, ma era il bagaglio di una famiglia.

Dei turisti americani hanno infatti tentato di salire sull'aereo con un ordigno inesploso a un controllo di sicurezza. Secondo le autorità, lo avevano raccolto durante una visita alle alture del Golan, teatro della guerra tra Israele e Siria. Un "souvenir" che ha fatto scattare l'allarme. Sui social sono circolati dei video in cui si vedono altri passeggeri fuggire e cercare un riparo temendo il peggio. La famiglia è stata disarmata e interrogata. Solo dopo avere chiarito la loro posizione è stato dato il via libera per la partenza.