L'ultimo volo da Kabul: in ginocchio nelle fogne ma il gate chiude oggi

Tra 24 ore via tutti gli stranieri tranne i militari Usa per le ultime operazioni: chiuderà alle 17:00 di oggi l'ingresso all'aeroporto 'Hamid Karzai' di Kabul per gli afghani autorizzati a lasciare il paese finito nella mani dei talebani

Sono iniziate le operazioni di ripiegamento del dispositivo militare e diplomatico della comunità internazionale dall'aeroporto 'Hamid Karzai' di Kabul. Le autorità americane hanno comunicato ai responsabili nazionali che i gate per il recupero del personale afghano verranno chiusi definitivamente oggi, 26 agosto, alle 20 ora locale, le 17.30 in Italia. Tutte le componenti non statunitensi, militari e diplomatiche, dovranno invece lasciare l'aeroporto entro la mezzanotte ora locale del 27 agosto. Poi saranno i circa 7mila militari a dover gestire le ultime fasi del ritiro, con la distruzione dei mezzi utilizzati affinché non finiscano nelle mani dei talebani.

Finisce così il più grande ponte aereo mai messo in piedi a sei giorni dalla scadenza del 31 agosto, quando l'ultimo soldato americano dovrà lasciare l'Afghanistan. Si chiudono le porte dell'ultimo passaggio sicuro verso l'occidente. Sicuro ma non troppo perché crescono i timori per attentati letali contro la folla accalcata alle porte dell'aeroporto. A migliaia con le ginocchia letteralmente nella fogna invocano di poter accedere allo scalo aeroportuale ma Stati Uniti, Gran Bretagna, Australia e Italia hanno alzato al massimo il livello di allerta per possibili attacchi con autobomba e sconsigliano a collaboratori ancora da evacuare di recarsi in aeroporto. Ma per tanti l'alternativa è un lungo viaggio verso i confini del paese tra mille incognite.

Le autorità Usa hanno di fatto ammesso che potrebbero lasciare in Afghanistan decine di migliaia di collaboratori locali e di altre persone ad alto rischio di rappresaglie talebane. Secondo stime dell'Association of Wartime Allies, diffuse ieri e pubblicate in un grafico oggi dal New York Times, rimangono almeno 250 mila afghani - ma il dato potrebbe arrivare a oltre un milione - che potrebbero avere il diritto di ottenere il visto per evacuare. Per bocca del segretario di Stato Antony Blinken sono state evacuate appena 82.300 persone dal 14 agosto. A cui sono da aggiungersi le poche migliaia evacuate dagli altri paesi Nato: secondo il ministero degli Esteri del Qatar sarebbero state 40mila le persone transitate nel paese facendo scalo prima di ripartire per Stati Uniti, Germania, Regno Unito e Italia.

Cosa resta da fare? La Germania ha iniziato a trattare con le nuove autorità di Kabul su corridoi umanitari per lasciar partire chi è rimasto indietro nella calca nonostante avessero il diritto di partire per essere accolti in Europa. Tuttavia sarà difficile garantire la sicurezza e l'operatività dell'aeroporto: i talebani non hanno personale specializzato e hanno chiesto aiuto alla Turchia.