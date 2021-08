All'aeroporto di Kabul ci sono almeno dieci morti: sospesi i voli

Continuano ad essere drammatiche le immagini che arrivano dall’Afghanistan, dove adesso pare che i talebani stiano dando la caccia ai loro “nemici” casa per casa con liste nere. Ma le scene più strazianti arrivano dall’aeroporto, dove la popolazione continua a prendere d'assalto l'aeroporto di Kabul per fuggire: almeno 10 persone rimaste uccise. Secondo un giornale afgano, chi è vicino all'aeroporto della capitale, afferma che tre giovani che si tenevano stretti nelle gomme di un aereo sono caduti sopra le case delle persone. “Uno dei locali lo ha confermato e ha detto che la caduta di queste persone ha fatto un rumore forte e terrificante”.

BREAKING NEWS - Locals near Kabul airport claim that three young men who were holding themselves tightly in the tires of an airplane fell on top of people's houses. One of the locals confirmed this and said that the fall of these people made a loud and terrifying noise. pic.twitter.com/BtIovAhoDL