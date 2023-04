Giocano con ordigno inesploso: morti cinque bambini

Almeno cinque bambini sono rimasti uccisi nell'esplosione di un ordigno inesploso nella provincia di Maidan Wardak, nel centro dell'Afghanistan. L'esplosione è avvenuta mentre i bambini, tutti al di sotto dei 12 anni, stavano giocando nel villaggio di Dasht e Top. Altri due bambini sono rimasti feriti e sono stati trasferiti in ospedale a Kabul.

Ogni mese in Afghanistan si registra la morte di adulti e bambini in incidenti simili, a causa della grande quantità di ordigni e mine inesplose eredità di decenni di guerre e conflitti. Secondo l'ufficio delle Nazioni Unite per gli Affari Umanitari l'Afghanistan è uno dei Paesi con la più alta concentrazione di mine terrestri. I civili sono i più colpiti dalla violenza delle mine e dei residuati di origine bellica. I bambini rappresentano quasi il 45 per cento delle vittime.

L'anno scorso centinaia di minorenni sono morti a causa di ordigni inesplosi, secondo il fondo delle Nazioni Unite per l'infanzia, con una media di due bambini al giorno che hanno perso la vita. In Afghanistan, considerato il più grande campo minato al mondo, l'Unicef lavora insieme ad altre organizzazioni per sensibilizzare la popolazione riguardo i rischi dei residui bellici, ma, con la riduzione degli aiuti internazionali a seguito della riconquista del potere da parte dei talebani nell'estate del 2021, sono drasticamente calati anche i fondi per lo sminamento.

Sono state milioni le mine antiuomo piazzate in decenni di conflitto, a cui si sono aggiunti altri materiali esplosivi lasciati dalla coalizione internazionale nei pressi dei campi di battaglia o dei quartieri militari.