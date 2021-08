Afghanistan, cronaca di un disastro annunciato

Nuovo successo dei Talebani in Afghanistan: i militanti islamici hanno preso il controllo di Aybak, città strategica della provincia di Samangan nel nord dell'Afghanistan, sesto capoluogo a cadere nelle mani dei talebani in quattro giorni. Lo hanno confermato le autorità locali, secondo cui le forze governative hanno lasciato la città e hanno trovato riparo su un'altura nota come Koh-e Bast dopo il mancato arrivo dei rinforzi. Un deputato locale, Mahboba Rahmat, ha denunciato che era stato chiesto anche il supporto di raid aerei, mai avvenuti. Ieri i Talebani erano entrati a Kunduz, Sar-e Pul and Taluqan, nel nord, mentre tra venerdì e sabato erano cadute Sheberghan e Zaranj, nel sudovest. Le forze di sicurezza afgane stanno cercando di evitare che anche Kandahar e Lashkargah cadano nelle mani degli insorti.

Secondo il quotidiano britannico The Times, gli Stati Uniti avrebbero inviato in Afghanistan alcuni bombardieri strategici B-52 e le cosiddette cannoniere volanti AC-130H Spectre per tentare di fermare l'avanzata dei talebani, ma il contesto è ormai così deteriorato che difficilmente i bombardamenti dall'alto potranno fermare il cambio di guardia a Kabul.

Anche per questo si sta cercando di portare in salvo tutti coloro che hanno aiutato le forze armate occidentali nei vent'anni di invasione del territorio mediorientale. "L'avanzata repentina dei talebani impone di agire in fretta" ammonisce il primo comandante del contingente italiano, il generale Giorgio Battisti. "Gli interpreti locali che per venti anni ci hanno aiutato rischiano di morire in balia dei terroristi. Devono essere portati in Italia subito". "I primi 225 sono già arrivati da oltre un mese - spiega Battisti - Poi c'é un'altra aliquota di oltre 300 persone che deve essere recuperata, ma la repentina avanzata dei talebani fa sì che alcuni di questi, all'interno di queste città controllate dai talebani, non possono uscire. Bisogna muoversi presto, dare certezze a queste famiglie, farle venire in Italia perché rischiano di essere ammazzati tutti". Come annunciato dal Ministro della Difesa Lorenzo Guerini, nel corso della cerimonia di ammaina bandiera ad Herat, infatti, per una parte degli interpreti afghani sarebbero state necessarie ulteriori verifiche prima di accordare un loro trasferimento in Italia, contestualmente al rientro del contingente militare. Questo per accertare la loro conservata onestà o, al contrario, un eventuale doppio gioco - coatto o voluto - con i talebani.

La sconfitta della Nato in Afghanistan

Ma che cosa sta succedendo in Afghanistan? L'offensiva dei combattenti talebani è ripresa con forza subito dopo l'annuncio del ritiro delle forze militari statunitensi, in violazione così dell'accordo di pace raggiunto con la Casa Bianca nel 2020. Dopo il contingente italiano che ha lasciato Herat l'8 giugno scorso in seno alla missione Nato, entro fine mese anche i soldati degli Stati Uniti lasceranno definitivamente l'Afghanistan e l'amministrazione del presidente Joe Biden, al momento, sembra infatti decisa a portare a termine la conclusione della missione. I soldati rimasti sono ormai pochi e oggi i talebani sembrano aver acquistato nuova linfa vitale con una offensiva massiccia che rischia di mettere a repentaglio 20 anni di missioni. I soldati addestrati dalle forze Nato sembrano non reggere alla loro prima vera prova di forza. "Il problema è che una parte di questi combatte bene e sono quelli che quando vengono catturati vengono uccisi subito perché danno filo da torcere; l'altra parte risente di una leadership non sempre adeguata, anche nei ranghi delle forze armate è presente un certo livello di corruzione. Manca ancora, poi, il senso di nazione: gli afghani -aggiunge Battisti- hanno ancora forte il richiamo etnico e tribale, uno che viene dalla parte sud-ovest del paese e viene mandato a combattere al nord non capisce perché deve sacrificarsi per difendere una terra che gli sembra non sua. Ma non solo, abbiamo voluto educarli e formarli militarmente secondo il nostro stile occidentale, ma loro provengono da tutt'altra storia, una storia di guerriglieri, gente che colpisce e si ritira, che fa della guerriglia il suo modo di combattere, contrariamente al nostro che prevede uno schieramento di fronte a un altro, a campo aperto".

Con gli storici negoziati di Doha gli americani hanno chiuso il proprio conto con l'Afghanistan, una partita aperta dopo l'attacco alle Torri Gemelle dell'11 settembre 2001 e concluso con l'uccisione di Osama Bin Laden in Pakistan. Ora proprio al Pakistan e alla Turchia gli Usa avevano passato il testimone per la transizione dopo il ritiro. Avrebbero dovuto vigilare sull'accordo che prevedeva che in cambio del ritiro delle truppe occidentali, i Talebani si impegnassero a rompere con al-Qaeda e a iniziare un dialogo diplomatico con i politici afghani, nel silenzio delle armi.

Ma cosa sono serviti vent'anni di combattimenti? Secondo il generale Giorgio Battisti, primo comandante del contingente italiano, la nostra presenza ha contribuito ad aprire gli occhi a queste popolazioni. "Nel dicembre 2001 la situazione dell'Afghanistan e di Kabul era veramente tragica - ricorda all'agenzia Adnkronos - nessun contatto con l'esterno, una sola tv che trasmetteva preghiere e programmi religiosi, non una luce accesa la notte. In tutti questi anni siamo riusciti a far vedere a quella gente com'è il mondo normale, a dar loro dei riferimenti di stili di vita che sì, non potranno combaciare con la loro cultura e il loro stile, ma ai quali comunque potranno rivolgersi: oggi i giovani afghani, certo per lo più quelli nei centri urbani, sono più aperti, hanno finestra sul mondo con Internet e i social, e non accetteranno tanto facilmente il ritorno del regime oscuro dei talebani".

L'Afghanistan e il suo popolo dovrà insomma essere artefice del proprio destino. Come ha spiegato anche la ministra della Difesa tedesca, Annegret Kramp-Karrenbauer, solo un'altra "missione di combattimento molto dura e lunga" potrebbe sconfiggere gli insorti talebani che in poche settimane sembrano avere vanificato gli obiettivi raggiunti dalle forze Usa e Nato. "Siamo pronti a inviare l'esercito in guerra e a far rimanere lì le truppe per almeno un'altra generazione?", scrive la Kramp-Karrenbauer in un tweet che resterà monito di una sconfitta.

Cosa succederà poi? Gli eserciti di Russia, Tagikistan e Uzbekistan stanno compiendo operazioni di addestramento congiunte al confine con l'Afghanistan: 2.500 militari impegnati in manovre di "osserva e distruggi" quanto mai indicative di come al lato Nord del confine si voglia creare una sorta di barriera contro ogni prerogativa di espensione militare. Ma cosa ne sarà dell'Afghanistan? Presto a dirsi ma la nuova alba ha il respiro di un passato: nelle regioni conquistate le radio libere sono state chiuse e sostituite da Radio Sharia con i proclami degli imam ortodossi, spettro di un passato condito di un islamismo radicale che - almeno stando agli accordi di Doha - vorrebbe epurato dal terrorismo.