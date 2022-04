I talebani vietano il papavero da oppio (e tutte le droghe)

La Guida suprema dei talebani, Hibatullah Akhundzada, ha vietato la coltivazione del papavero da oppio così come l'uso e il traffico di ogni genere di droga. Stando al decreto diffuso dal portavoce dei talebani, è stato imposto un "divieto rigoroso" sull'uso e sul traffico di "tutti i tipi di droghe illecite" come bevande alcoliche, eroina, "Tablet K", hashish e altre e ne ha vietato la loro produzione.

"Se qualcuno viola il decreto e coltiva il papavero, il suo raccolto verrà distrutto e il trasgressore sarà punito in base alla legge della Sharia", si legge nel decreto, riportato dall'emittente afgana Tolonews. A fronte di tale decisione, il vice premier Abdul Salam Hanafi ha chiesto alla comunità internazionale di collaborare con il governo di Kabul per garantire assistenza ai tossicodipendenti e attività alternative agli agricoltori. La coltivazione del papavero è infatti una delle principali fonti di reddito per molti agricoltori poveri del Paese