I talebani distruggono chitarre e tamburi in un falò: "Sono immorali"

Un falò enorme, che in poco tempo ha ridotto in cenere gli strumenti musicali sequestrati ad Herat, in Afghanistan. Solo poche ore prima i talebani li avevano sequestrati asserendo che la musica è "immorale". Nonostante servano principalmente a suonare durante i matrimoni, le autorità afghane al potere hanno deciso di prendere di mira, bruciandole, una chitarra, un armonium, altri due strumenti a corda e una tabla (una sorta di tamburo), oltre a casse e altoparlanti. "La promozione della musica porta alla corruzione morale e il suonare la musica inganna i giovani", ha tuonato Aziz al-Rahman al-Muhajir, responsabile del ministero per la promozione della virtù e la prevenzione del vizio della provincia di Herat, secondo quanto riportano le agenzie di stampa internazionali.

Questa è solo l'ultima follia delle autorità talebane da quando hanno preso il potere nell'agosto del 2021, imponendo una serie di leggi per far rispettare la loro visione austera e castrante dell'Islam. Tra le norme c'è anche il divieto di suonare musica in pubblico. Il nuovo clima di terrore instaurato ha come bersaglio principale le donne: possono apparire in pubblico solo se si coprono il corpo e il viso, in seguito è stato negato l'accesso a scuole ed università ad adolescenti e ragazze a partire dai 12 anni. Poi sono arrivati i divieti di accesso a parchi, hammam e palestre.

La scorsa settimana sono stati chiusi migliaia di parrucchieri e saloni di bellezza per donne diffusi in tutto il Paese, perché i talebani hanno ritenuto alcuni trattamenti troppo costosi o non conformi agli insegnamenti islamici. I negozianti hanno un mese di tempo per adempiere all’ordine. I parrucchieri e i saloni di bellezza erano già stati chiusi dai talebani la prima volta che il gruppo aveva governato in Afghanistan, tra il 1996 e il 2001. Solo dopo l'invasione da parte delle forze militari degli Stati Uniti erano stati riaperti. Dopo la ripresa del potere talebano nell’agosto del 2021, questi negozi erano rimasti aperti ma in molti casi le vetrine erano state oscurate e le foto di donne che erano esposte all’esterno erano state verniciate per nasconderne i volti.