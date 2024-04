Come i talebani provano a trasformare l'Afghanistan in una meta turistica

Le cifre sono ancora irrisorie, ma i talebani sono determinati a far diventare l'Afghanistan una meta turistica. Nonostante il regime sia impegnato in una costante repressione dei diritti delle donne, il governo di Kabul vuole promuovere un volto diverso del paese, in grado di attrarre viaggiatori internazionali e prova a farlo formando un piccolo nucleo specializzato nel settore. Al momento sono circa 30 gli uomini che frequentano un istituto gestito dai talebani che forma professionisti del turismo e dell'ospitalità. Secondo l'agenzia Ap la composizione è eterogenea. Gli studenti variano per età, livello di istruzione ed esperienza professionale. C'è sia uno studente modello, che uno di 17 anni privo di precedenti lavorativi. Nessuno di loro comunque ha la minima idea di cosa sia il turismo o l'ospitalità intesa in senso commerciale. La classe è composta di soli uomini, visto che alle donne afghane è vietato studiare oltre la prima media. Al momento i governanti dell'Afghanistan sono considerati da gran parte dei governanti e dell'opinione pubblica dei "paria", soprattutto a causa delle restrizioni imposte alle donne e alle ragazze, vittime di lapidazioni pubbliche.

Dopo la partenza delle truppe di Washington, l'economia rimane fragilissima, le infrastrutture sono carenti e c'è una povertà diffusa. Ciò nonostante il Paese inizia ad attrarre stranieri che scelgono di visitare il Paese incoraggiati dal forte calo della violenza e dall'aumento dei collegamenti aerei grazie alla vicinanza con un hub frequentatissimo come quello di Dubai. C'è poi il fascino di recarsi in vacanza in una destinazione considerata quantomeno insolita. Quello del turismo afghano è un fenomeno piccolissimo ma in crescita. Nel 2021 i turisti stranieri sono stati 691. Nel 2022 la cifra è salita a 2.300 mentre l'anno scorso erano 7.000. Mohammad Saeed, capo della direzione del turismo a Kabul, ha dichiarato all'Ap che il più grande mercato di visitatori stranieri è la Cina grazie alla vicinanza e all'enorme popolazione. Rispetto ad altre mete che confinano con la Repubblica popolare, l'Afghanistan presenterebbe anche dei vantaggi. "Mi hanno detto che non vogliono andare in Pakistan perché è pericoloso e vengono attaccati. Anche i giapponesi mi hanno detto questo", ha detto Saeed. "Questo è un bene per noi", ha concluso il capo della direzione del turismo.