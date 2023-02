I talebani vietano i preservativi: "Cospirazione occidentale contro i musulmani"

I talebani hanno deciso di proibire la vendita e la prescrizione di contraccettivi a Kabul e Mazar-i-Sharif. La loro distribuzione sarebbe considerata come una "cospirazione dell'Occidente per controllare la popolazione musulmana". Come riporta un'inchiesta del Guardian alcuni emissari del governo, armi alla mano, avrebbero iniziato una campagna porta a porta, minacciando le ostetriche, e ordinando alle farmacie di sbarazzarsi delle loro scorte di contraccettivi.

"Sono arrivati due volte con i fucili spianati e mi hanno imposto di non vendere più pillole contraccettive. Controllano regolarmente ogni farmacia di Kabul. Così abbiamo smesso di vendere questi prodotti", ha testimoniato al giornale britannico la proprietaria di una farmacia della capitale. Testimonianze analoghe sono arrivate da altri farmacisti della città e di Mazar-i-Sharif. Una ostetrica con anni di lavoro alle spalle ha raccontato, chiedendo l'anonimato, di essere stata minacciata diverse volte. Un comandante talebano le ha detto che "non era autorizzata a pubblicizzare l'uso di strumenti occidentali per il controllo delle nascite".

Dal loro ritorno al potere nell'agosto del 2021, i talebani hanno impedito alle donne di studiare all'università e costretto alle donne di rinunciare ai loro lavori. Restrizioni all'uso di contraccettivi rischia di avere gravissime conseguenze nel Paese al mondo con il più alto tasso di mortalità di donne in gravidanza, in cui una donna incinta su 14 muore per conseguenze legate al parto. Per il momento, il ministero della Salute non ha ancora emesso alcuna ordinanza.

Già prima che i talebani tornassero al potere, un rapporto di Human Rights Watch del 2021 affermava che la maggior parte delle donne afghane non disponeva delle informazioni più basilari sulla salute riproduttiva e sulla pianificazione familiare. "È emersa l'immagine di un sistema sempre più inaccessibile per il 61-72% delle donne afghane che vivono in condizioni di povertà e che spesso hanno più figli di quelli che desiderano a causa della mancanza di accesso alla contraccezione moderna", e per questo "affrontano gravidanze rischiose per mancanza di cure e si sottopongono a procedure che potrebbero essere eseguite in modo più sicuro con l'accesso e la capacità di utilizzare tecniche più moderne", sostiene il rapporto.

Per questo gli attivisti dei diritti umani hanno chiesto ai talebani di rispettare gli accordi internazionali che stabiliscono l'accesso universale all'assistenza sanitaria sessuale e riproduttiva.