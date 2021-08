Zaki Anwari, l'astro nascente del calcio afgano precipitato cercando di sfuggire ai talebani

È morto cercando di aggrapparsi al carrello dell’aereo che avrebbe potuto portarlo via dall’incubo: Zaki Anwari, calciatore dell'Under 21 afghana, è una delle figurette che si vedono galleggiare nel vuoto sopra la pista dell'aeroporto internazionale di Hamid Karzai nei video terrificanti che hanno fatto il giro del mondo nei giorni scorsi.

Zaki aveva 19 anni, era un brillante studente oltre che una stella dello sport, e in quel C-17 dell’Usaf strapieno aveva visto l’unica via di salvezza dopo la riconquista dell’Afghanistan da parte dei talebani: il terrore di piombare nell'oscurità è stato così forte da fargli tentare un'impresa impossibile, che ha pagato con la vita.

Non è ancora chiaro come Zaki sia morto, se precipitando o venendo schiacciato dal carrello dell’aereo dopo esservisi rifugiato. L’Aeronautica statunitense ha confermato che resti umani sono stati trovati nel carrello dopo l’arrivo in Qatar, e i media locali riportano che "almeno due persone" sono precipitate dopo il decollo trovando la morte.

Via Facebook intanto la direzione generale dell’educazione fisica e dello sport dell’Afghanistan ha confermato il decesso ricordando la giovane promessa del calcio: “Possa riposare in cielo e pregare Dio per la sua famiglia, i suoi amici e i suoi compagni sportivi”. Parole di cordoglio e dolore sono state espresse anche dall’Afghan Football Association.

Anwari è stato tra le migliaia di cittadini afgani che si sono precipitati in aeroporto senza alcuna certezza di avere un posto sui voli di evacuazione. I talebani hanno usato la forza, armi e percosse, per impedire a quelli senza documenti di radunarsi nell’area nel disperato tentativo di lasciare il paese, e testimonianze sempre più drammatiche si susseguono con il passare dei giorni. Madri e padri, terrorizzati, sono arrivati al punto da lanciare i bambini oltre il filo spinato per cercare di metterli in salvo, mentre l'Occidente continua a discutere dei corridoi umanitari.