Perché l'Africa stringe accordi con Putin

Sempre meno Europa e più Russia nell'orizzonte che si profila per il futuro dell'Africa. All'attivo ci sono già una ventina di accordi militari stipulati con il gruppo di mercenari della Wagner, il cui nuovo brand è Africa Corps. Il Cremlino punta ad intensificare i rapporti a tutti livelli, in particolare nella striscia del Sahel, ricca di risorse. Dopo le intese coi governi golpisti di Burkina Faso, Niger, Mali, alla corte di Putin è atterrato il leader del gigantesco Ciad. Mosca promette di garantire quella stabilità di cui l'area necessita, martoriata dalle forze jihadiste che gli eserciti di Francia ed Unione europea non sono riusciti a scardinare in questi anni.

La visita di Déby a Mosca

Il 24 gennaio il presidente Mahamat Idriss Déby Itno è volato a Mosca su invito di Vladimir Putin. L'evento segna una "visita storica", che lascia meno spazio ai rapporti filo-francesi intessuti finora dal Paese africano. Nel 2021 Déby era succeduto "ad interim" alla morte del padre Idriss avvenuta in battaglia. Il golpe de facto è avvenuto senza che Parigi contestasse la sua ascesa al potere. Ciò nonostante il capo ciadiano ha scelto di guardare in direzione di Mosca. Dal colloquio tra Déby e Putin sono emerse le promesse del Cremlino di contribuire alla "stabilizzazione" in Ciad. Il viaggio del leader ciadiano, che ha parlato di un "nuovo corso" nelle relazioni tra Mosca e N'Djamena (capitale del Ciad), coincide con l'arrivo delle forze russe in Burkina Faso.

Militari russi in Burkina Faso

La Reuters riferisce che un contingente di militari russi è volato nella capitale Ouagadougou. Secondo fonti di sicurezza straniere citate dall'agenzia di stampa si tratterebbe del "primo significativo dispiegamento di truppe russe" nel Paese, dopo la cacciata dei militari francesi all'inizio del 2023. In Burkina Faso sarebbe arrivato un gruppo di 100 militari per "garantire la sicurezza del leader del paese Ibrahim Traoré e del popolo burkinabob", si legge sul canale Telegram di Africa Initiative, un'agenzia di stampa russa che segue gli affari africani. Ne sono attesi altri 200 nel prossimo futuro.

Golpi militari in Burkina Faso, Mali e Niger

L'obiettivo del presidente russo sembra essere quello di puntellare e stabilizzare gli accordi nella striscia che costeggia il Sahara. Il Sahel in questi anni si è trasformato in un gigantesco campo jihadista, che terrorizza la popolazione e mette in crisi i governi. L'intervento militare europeo, in particolare della Francia, è valso a poco. Anche per queste ragioni hanno trovato terreno fertile i colpi di Stato degli ultimi tre anni, con Burkina Faso, Mali e Niger che hanno visto un cambio della guardia "di forza" rispetto ai presidenti eletti. Tutte le giunte militari hanno deciso di ripudiare i rapporti con Parigi e Bruxelles, rafforzando invece quelli con Mosca. Il Cremlino ha convinto i vertici di questi Paesi a poter garantire una risposta militare al jihadismo più efficace di quella finora offerta dai Paesi dell'Unione europea.

I mercenari russi di Africa Corps

Nel 2021 la giunta di Bamako ha siglato un accordo con i mercenari di Wagner, senza però ottenere i risultati sperati nella lotta contro i ribelli. Venendo meno agli accordi stipulati in precedenza con l'Ue, il Niger ha stretto l'intesa militare direttamente col ministero della Difesa russo, che gestisce ora la Wagner (oggi ribattezzata Africa Corps) dopo la morte del suo fondatore Prighozin. Secondo le stime di maggio scorso, diffuse dal centro studi Council of foreign relations, sarebbero circa 5mila i contractors russi presenti nel continente africano. Una cifra destinata ad aumentare. L'avallo di Putin offre delle garanzie ai Paesi dell'Africa a nord e a sud del Sahara, interessati a distaccarsi rapidamente dall'influenza delle ex forze coloniali, che non hanno mai cessato di recuperare risorse da quell'area. Gli accordi di cooperazione del Cremlino con i Paesi nel Sahel rafforzano i governi golpisti e proteggono il loro "disallineamento" rispetto al blocco europeo. In cambio il presidente russo ottiene preziose alleanze, come hanno dimostrato i voti dei Paesi africani sulla guerra in Ucraina in sede delle Nazioni Unite, accesso alle risorse e sbocchi commerciali per le sue merci, come quelle alimentari.

Civili intrappolati dai jihadisti

Nonostante il cambio della guardia militare i gruppi di insurrezione islamisti continuano a controllare gran parte della regione per ottenere le sue risorse a danno delle popolazioni. "I civili sono spesso intrappolati nel mezzo", aveva scritto un anno fa Paul Stronski, ricercatore esperto delle relazioni della Russia per il centro studi Carnegie. "Nonostante gli sforzi internazionali e regionali di lunga data per combattere gli insorti, questi gruppi continuano ad espandere la loro presenza in tutta la regione. Le tradizionali campagne anti-terrorismo non sono riuscite a fermare la violenza", ha sottolineato Stronski e la situazione non risulta migliorata. Nel gennaio 2023 i numeri della crisi umanitaria erano già gravissimi. Secondo le stime dell'ufficio delle Nazioni Unite per l'Africa occidentale e il Sahel (Unowas) a causa dei conflitti armati circa 2,7 milioni di persone erano state sfollate e 1,6 milioni di bambini risultavano malnutriti. Il 12 gennaio Leonardo Santos Simìo, a capo dell'Unowas, ha presentato il suo ultimo rapporto al Consiglio di Sicurezza Onu. Durante il suo discorso, in riferimento alla situazione di sicurezza e umanitaria, in particolare in Burkina Faso, Mali e Niger, Simìo ha dichiarato: "Nonostante i miglioramenti marginali in alcune aree, il numero di persone nell'intera regione centrale del Sahel che richiedono assistenza e protezione umanitaria è aumentato dell'8% rispetto al 2022, raggiungendo ora 34,5 milioni di persone".