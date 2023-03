Un afroamericano è stato ucciso dagli agenti di polizia in ospedale

Ennesimo omicidio di un afroamericano da parte degli agenti di polizia. E a testimoniare l'insensata violenza è un video girato all'interno di un reparto psichiatrico di un ospedale nello stato dello Stato della Virginia, dove il 28enne Irvo Otieno, con problemi mentali, è morto.

Le immagini riprese dalle telecamere di videosorveglianza del Central State Hospital della Virginia mostrano la morte del 28enne afroamericano, che era stato accompagnato nella struttura il 6 marzo scorso. Le telecamere dell'ospedale mostrano gli ultimi momenti di vita di Otieno: gli agenti della Contea di Henrico portano il 28enne nella sala ricoveri dell'ospedale in manette e catene ai piedi. E, come si vede nel filmato, i poliziotti, ammucchiati sopra di lui, lo hanno tenuto a terra per 11 lunghi minuti fino a quando il 28enne non appare più muoversi. Poco dopo le telecamere mostra medici e infermieri cercare di rianimare Otieno.

Sette agenti e tre addetti ospedalieri sono stati incriminati per omicidio di secondo grado, con la procuratrice Cabell Baskerville che li accusati di aver "soffocato" il 28enne che era stato trasferito dalla prigione della contea, dove aveva già subito violenze, all'ospedale. Otieno infatti era stato arrestato lo scorso 3 marzo, dopo un segnalazione di un possibile furto. Il 28enne, secondo la legge dello Stato americano, è stato accompagnato nel reparto psichiatrico dell'ospedale dagli agenti. Qui, secondo i racconti dei poliziotti, Otieno avrebbe aggredito tre agenti.

La procuratrice ha anche contestato la ricostruzione della polizia, secondo la quale l'uomo sarebbe stato aggressivo durante l'ammissione in ospedale. Ed ha sottolineato che il video mostra che Otieno "non era agitato o aggressivo" ma stressato e impaurito.