Usa, l’ex agente accusato della morte di George Floyd libero su cauzione

È stato rilasciato su cauzione Derek Chauvin, l’agente accusato della morte di George Floyd, il 46enne afroamericano ucciso durante un fermo di polizia a Minneapolis il 25 maggio scorso. La morte di Floyd lo scorso maggio ha provocato un forte movimento di protesta negli Stati Uniti e non solo e ha richiamato l’attenzione su altre uccisione di persone nere da parte della polizia americana.

Chauvin, 44 anni, è in attesa del processo, deve rispondere di omicidio colposo di secondo grado. La sua cauzione è stata fissata a un milione di dollari. Chauvin dovrebbe comparire in tribunale a marzo. Se condannato, rischia fino a 40 anni di carcere, ricorda NbcNews.

La morte di George Floyd

Chauvin è stato licenziato dal dipartimento di polizia di Minneapolis. Il video in cui per più di nove minuti rimane inginocchiato premendo sulla schiena e sul collo di Floyd ha fatto il giro del mondo. Nel filmato si sente Floyd dire più volte “Per favore, non riesco a respirare”.

Altri tre agenti - Tou Thao, J. Alexander Kueng e Thomas Lane - che erano sul posto insieme a lui sono accusati di favoreggiamento in omicidio.