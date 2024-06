Fa sesso con un detenuto in cella, video finisce sui social: arrestata poliziotta

Una agente penitenziaria è stata arrestata dopo che sui social media è stato diffuso un video che la ritrae mentre fa sesso con un detenuto in cella. Il fatto sarebbe accaduto nella prigione di Wandsworth, a sud di Londra.

La donna, Linda De Sousa Abreu, 29 anni, è sposata ed era apparsa qualche tempo fa in un reality sulle coppie di scambisti sulla tv britannica Channel 4. Il video che la ritrae mentre fa sesso con un detenuto sarebbe stato girato da un compagno di cella dell'uomo, ma non è chiaro come sia arrivato sui social. Durante il filmato, si sente il detenuto che ha filmato l'incontro dire: "È così che viviamo a Wandsworth". Una frase che ha permesso di risalire velocemente all'agente penitenziaria coinvolta.

La polizia metropolitana ha affermato di aver iniziato le indagini venerdì dopo essere stata informata di "un video presumibilmente girato all'interno della prigione di Wandsworth", aggiungendo che una donna era stata arrestata con l'accusa di cattiva condotta in un ufficio pubblico lo stesso giorno ed era rimasta sotto custodia della polizia. “Le indagini continuano. Rimaniamo in stretto contatto con il ministero della Giustizia", ha concluso un portavoce della polizia.