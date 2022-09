Usa, agente apre la porta della stanza da letto e spara: morto un ragazzo di 20 anni

A Columbus, in Ohio, un agente di polizia ha sparato e ucciso un afroamericano disarmato di 20 anni mentre era nel suo letto. L'incidente è avvenuto martedì notte, intorno alle 2. La vittima si chiamava Donovan Lewis, mentre l'agente che ha fatto fuoco è Ricky Anderson, da 30 anni nel dipartimento di Columbus. Secondo quanto riferito dai media locali i poliziotti sarebbero entrati nell'appartamento per dare esecuzione a un mandato di cattura a carico dello stesso Lewis per diversi reati tra cui "violenza domestica e aggressione".

Il filmato di quanto accaduto è stato diffuso on line da da The Columbus Dispatch. Le immagini catturate dalla body cam dei poliziotti mostrano gli agenti che bussano alla porta e aspettano diversi minuti prima di poter entrare. I poliziotti ammanettano due uomini (dal video sembra che uno dei due avesse un coltellino che gli viene sfilato), quindi sguinzagliano un cane che li conduce a una porta chiusa. Anderson la apre con un movimento rapido e un'istante dopo spara all'uomo che si trovava disteso sul materasso. Mentre il 20enne ferito si contorce sul letto, i poliziotti gli ordinano di tenere le mani alzate.

Il giovane viene ammanettato e portato fuori dall'appartamento. I soccorsi arrivano sette minuti dopo. Donovan viene trasferito al Grant Medical Center dove è stato dichiarato morto alle 3.19, circa un'ora dopo la sparatoria. Secondo la polizia di Columbus, quando l'agente ha sparato il giovane avrebbe alzato la mano come nell'atto di afferare qualcosa. A quanto sembra però nella stanza, sul letto, è stata trovata solo una sigaretta elettronica. Andrés Antequera, portavoce della divisione di polizia di Columbus, ha reso noto che i tre ufficiali sono stati messi in congedo, mentre il capo del dipartimento, Elaine Bryant, ha assicurato che le indagini saranno svolte "in piena trasparenza" e la polizia si impegna "a ritenere gli agenti responsabili in caso di illeciti".

Il video (non integrale e censurato) della sparatoria

Attenzione: immagini non adatte a un pubblico sensibile