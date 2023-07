Si tratterebbe di agenti in borghese, incaricati di proteggere il vicepresidente del Sudafrica Paul Mashatile

Una macchina si ferma, degli uomini aprono la porta dell'auto e trascinano fuori un altro uomo con la forza calpestandolo e colpendolo con forza con calci e pugni. È accaduto oggi, 4 luglio, in Sudafrica dove un gruppo di agenti armati in borghese, incaricati di proteggere il vicepresidente del Sudafrica, Paul Mashatile sono stati ripresi in un video diventato virale sui social.

Nelle immagini si vedono gli agenti mentre trascinano un uomo fuori da un'auto, lo prendono a calci e gli calpestano la testa, prima di salire su un suv nero e allontanarsi, lasciando l'uomo immobile sulla strada. Il video, registrato da una persona a bordo di un'altra auto e diffuse sui social, ha scatenato l'indignazione nel Paese. Nel pestaggio sono stati coinvolti almeno sette agenti di polizia.

