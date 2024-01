Bufera sull'agenzia Onu per i rifugiati palestinesi, Guterres: "Senza aiuti due milioni di persone sono a rischio"

Non si placa la tempesta che ha travolto l'organizzazione Onu per i rifugiati palestinesi (Unrwa). Dopo le accuse di complicità di alcuni dipendenti con Hamas e il coinvolgimento nel massacro del 7 ottobre, non è bastato allontanare i sospettati e avviare un'indagine: dopo gli Usa, anche Italia, Germania, Canada, Gran Bretagna, Finlandia, Australia e Olanda hanno deciso di congelare i propri finanziamenti all'agenzia.

L'Unrwa è finanziata quasi interamente da contributi volontari degli Stati membri delle Nazioni Unite e quindi lo stop all'erogazione delle risorse ne mette a rischio l'attività. Da qui l'appello del capo delle Nazioni Unite Antonio Guterres che ha chiesto agli stati donatori di "garantire la continuità" dell'agenzia. "Pur comprendendo le loro preoccupazioni - io stesso sono rimasto inorridito da queste accuse - mi rivolgo fortemente ai governi che hanno sospeso i loro contributi, almeno, per garantire la continuita' delle operazioni dell'Unrwa", ha affermato Guterres.

Il proseguimento delle operazioni dell'Unrwa, ha spiegato ancora Guterres, sono "essenziali per due milioni di persone. Due milioni di civili a Gaza dipendono dall'assistenza dell'Unrwa per la loro sopravvivenza quotidiana, ma gli attuali finanziamenti dell'Unrwa non le permetteranno di soddisfare tutti i bisogni a febbraio. Le presunte azioni spregevoli di questi dipendenti devono avere delle conseguenze. Ma le decine di migliaia di uomini e donne che lavorano per l'Unrwa, molti dei quali in situazioni tra le più pericolose per gli operatori umanitari, non dovrebbero essere penalizzati. I bisogni urgenti delle popolazioni disperate di cui si prendono cura devono essere soddisfatti", ha aggiunto.

Guterres ha poi confermato, come indicato da Washington, che 12 dipendenti dell'Unrwa sono interessati da "accuse estremamente gravi", e che sono oggetto di un'indagine interna delle Nazioni Unite. "Qualsiasi dipendente delle Nazioni Unite coinvolto in atti terroristici sarà ritenuto responsabile, anche attraverso un'azione penale", ha scandito, impegnandosi a collaborare con le autorità competenti.