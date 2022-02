Donna scende dal bus: sconosciuto si avvicina e le strappa il cuoio capelluto

Una violenza brutale e inspiegabile: la caccia all'uomo è già partita da tempo, invano. Succede tutto davanti alla stazione di East Croydon, a Londra. Una donna di 31 anni, appena scesa da un bus, è stata attaccata all'improvviso: uno sconosciuto le si è avvicinato e le ha strappato i capelli e parte del cuoio capelluto. La donna, ormai a terra, è stata poi ripetutamente colpita da una raffica di pugni: è in gravi condizioni.

L'episodio risale a due mesi fa, era il 18 dicembre, ore 18.45. Solo ora ne viene data notizia perché le forze dell'ordine, nonostante serrate indagini, non hanno trovato il responsabile, e ora hanno deciso di lanciare un appello per chiedere la collaborazione dei cittadini, pubblicando sui social un annuncio con la foto del sospettato: avrebbe agito per motivi al momento non chiari.